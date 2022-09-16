Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,4%

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу снижением цен большинства blue chips на фоне негативной внешней фондовой конъюнктуры, сдерживающим фактором выступает растущая нефть (Brent отскочила выше $91,5 за баррель); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 0,4-0,4%, в лидерах отката выступают акции "АЛРОСА".

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2441,58 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1283,14 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 0,8%.

Доллар подрос до 59,94 рубля (+0,14 рубля).

Подешевели акции "АЛРОСА" (-0,8%), "Норникеля" (-0,7%), "Роснефти" (-0,6%), Сбербанка (-0,6% и -0,4% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "МТС" (-0,5%), "Магнита" (-0,4%), "Газпром нефти" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "РусГидро" (-0,3%), "НЛМК" (-0,2%), ВТБ (-0,2%), АФК "Система" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,2%), ПАО "Полюс" (-0,2%), Polymetal (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), Московской биржи (-0,1%), UC Rusal (-0,1%).

Подорожали акции "Северстали" (+0,4%), "ММК" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), расписки TCS Group (+0,4%), бумаги "Аэрофлота" (+0,2%), "Татнефти" (+0,2%).

Оценки аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Research" Андрей Кочетков, внешний фон утром в пятницу можно назвать негативным. Азиатские рынки акций снижаются на опасениях глобальной рецессии. Все ждут агрессивного повышения ставки ФРС. Нефть корректируется после провала накануне, но в долгосрочном плане преобладают негативные ожидания.

На рынке акций РФ под продажи могут попасть акции нефтяных компаний. Позиции рубля пока кажутся неуязвимыми, но финал торговой недели может пройти под преимуществом продавцов рубля, хотя экспортеры продолжают активно реализовывать свою внешнюю выручку, считает аналитик.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев, пессимизм на глобальных рынках в конце недели сохраняется, в условиях негативного внешнего фона вероятно ослабление спроса на российские "фишки", что удержит индекс МосБиржи в диапазоне 2400-2450 пунктов.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", по индексу МосБиржи среднесрочный тренд остается растущим, но краткосрочно котировки могут на некоторое время застрять в боковом коридоре. Для продолжения роста нужно пройти выше 2480-2500 пунктов.

Ключевое событие в России в пятницу - заседание ЦБ РФ. Консенсус-прогноз предполагает снижение ключевой ставки на 50 б.п., до уровня 7,5% годовых. В США в пятницу одновременно истекают сроки фьючерсных контрактов и опционов на фондовые индексы и акции (Triple Witching), что может вызвать необычное поведение цены в базовых активах, а также сильную волатильность на рынках. Из важной статистики в мире выйдут данные по индексу потребительских цен еврозоны за август, а в США - индекс потребительского доверия Мичиганского университета за сентябрь, а также число активных буровых установок от Baker Hughes.

В США накануне индексы акций снизились на 0,6-1,4% на фоне роста доходности госбондов и выхода статистики по розничным продажам и промышленному производству в США за август.

Ожидание инвесторами продолжения подъема ставки ФРС после выхода данных по инфляции в Штатах подогревают рост на рынке облигаций, что спровоцировало снижение акций. Трейдеры оценивают в 74% вероятность очередного повышения ставки американским центробанком в сентябре на 75 б.п. и в 26% - вероятность подъема на 1 п.п., согласно данным CME Group. На этом фоне доходность 10-летних US Treasuries в четверг поднялась до 3,458% с 3,411% в среду.

По данным Минторга США, розничные продажи в августе выросли на 0,3%. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения показателя на 0,1%, а прогноз Trading Economics предусматривал, что продажи останутся на июльском уровне.

Объем промпроизводства в США в августе уменьшился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, показали данные ФРС. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост показателя на 0,1%.

Ситуация на азиатских рынках

В пятницу в Азии также преобладает негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 1,1%, южнокорейский KOSPI - на 0,8%, китайский Shanghai Composite потерял 2,2%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,8%), несмотря на сильную статистику из Китая; также "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,8%).

Темпы подъема розничных продаж и объема промышленного производства в Китае в августе ускорились по сравнению с июлем и оказались лучше прогнозов аналитиков.

Объем розничных продаж в КНР увеличился на 5,4% в годовом выражении, при прогнозах роста на 3,5%, отмечает Trading Economics. В июле показатель вырос на 2,7%.

Темпы роста промпроизводства в Китае в прошлом месяце ускорились до 4,2% по сравнению с 3,8% в июле. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя предусматривал подъем на 3,8%.

Безработица в КНР в августе опустилась до минимальных с января 5,3% по сравнению с 5,4% в июле.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены утром в пятницу корректируются вверх после резкого снижения накануне, вызванного укреплением доллара и опасениями по поводу мирового спроса на топливо.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $91,57 за баррель (+0,8% и -3,5% в четверг), октябрьская цена WTI - $85,67 за баррель (+0,7% и -3,8% накануне).

Сентябрьское заседание Федрезерва США состоится на следующей неделе, и рынок уверен, что центробанк снова повысит ключевую ставку на 75 базисных пунктов, чтобы замедлить сохраняющуюся высокую инфляцию в США.