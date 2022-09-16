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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:29

Минфин перечислил НРД 7 млрд рублей для выплаты купонов по евробондам

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Минфин в соответствии с указом президента от 22 июня перечислил в "Национальный расчетный депозитарий" (НРД) 7 млрд рублей (эквивалент $117,2 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям РФ со сроками погашения в 2023 году и в 2043 году, сообщило министерство.

НРД, выступающий платежным агентом по этим еврооблигациям, средства получил, говорится в сообщении.

Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг исполнены в полном объеме, отмечает Минфин.

Минфин НРД
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