Минфин перечислил НРД 7 млрд рублей для выплаты купонов по евробондам

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Минфин в соответствии с указом президента от 22 июня перечислил в "Национальный расчетный депозитарий" (НРД) 7 млрд рублей (эквивалент $117,2 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям РФ со сроками погашения в 2023 году и в 2043 году, сообщило министерство.

НРД, выступающий платежным агентом по этим еврооблигациям, средства получил, говорится в сообщении.

Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг исполнены в полном объеме, отмечает Минфин.