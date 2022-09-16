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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:54

Минтруд предложил в 2023 году сохранить размер пособия по безработице

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Минтруд РФ разработал проект постановления правительства о размерах минимального и максимального пособия по безработице в 2023 году, которым предлагается сохранить их на уровне 2022 года, в 1500 и 12792 рубля соответственно, следует из документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

"Установить на 2023 год для граждан, признанных в установленном порядке безработными, за исключением граждан предпенсионного возраста, указанных в пунктах 1 и 2статьи 342 Закона Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации", минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 12792 рублей - в первые три месяца периода выплаты пособия по безработице, 5000 рублей - в следующие три месяца периода выплаты пособия по безработице", - говорится в тексте проекта.

Условия предоставления пособия также предлагается сохранить. Таким образом, в случае принятия проекта в первые три месяца после регистрации в качестве безработного гражданин сможет получать 75% от последнего размера заработка, но не более 12792 рублей, последующие три месяца - 60% заработка, но не более 5 тыс. рублей, пояснили в пресс-службе Минтруда.

Минимальный размер пособия по безработице предназначен для ранее не работавших по найму граждан и для тех, кто делал перерыв в трудовой деятельности больше года, а также для работавших меньше 26 недель в течение года.

Минимальная и максимальная суммы пособия по безработице на текущий год установлены в аналогичных размерах.

Минтруд РФ
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