Новак посчитал, что кризис в энергетике Европы только нарастает

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В Европе кризис в энергетике только увеличивается, считает вице-премьер России Александр Новак.

"Счета приходят за коммунальные услуги, за газ, которые потребители просто не могут оплачивать, этот кризис только нарастает", - сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Комментируя предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен отправлять эти счета в Москву, Новак сказал: "Можно что угодно советовать, но от этого легче не станет".