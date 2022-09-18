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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Новак посчитал, что кризис в энергетике Европы только нарастает

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В Европе кризис в энергетике только увеличивается, считает вице-премьер России Александр Новак.

"Счета приходят за коммунальные услуги, за газ, которые потребители просто не могут оплачивать, этот кризис только нарастает", - сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Комментируя предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен отправлять эти счета в Москву, Новак сказал: "Можно что угодно советовать, но от этого легче не станет".

Европа Александр Новак
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