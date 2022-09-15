В ЕК пока не придумали, как будет работать экспертная группа по "потолку" цен на газ

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В Европейской комиссии пока не могут сообщить в деталях, как и в какой форме будет работать специальная рабочая группа по изучению возможности установления предельной цены на газ на рынке электроэнергии ЕС.

"Я не могу вам точно сказать, в какой форме будут работать (эксперты), с кем встречаться, в каком формате должно приниматься решение по данному вопросу на политическом уровне, чтобы учредить эту группу, о которой упомянула председатель (ЕК Урсула фон дер Ляйен)", - сказал официальный представитель ЕК Тим Макфи в четверг на брифинге в Брюсселе.

Он отвечал на просьбу объяснить, как планируется организовать работу такой экспертной группы, о которой в среду сообщила в Европейском парламенте в Страсбурге глава Еврокомиссии.

"Председатель сказала, что надо изучить контракты и политические отношения, которые мы поддерживаем с различными поставщиками. Нет единой модели, всё это должно стать предметом анализа и тщательного рассмотрения. Нужно также принимать во внимание ожидания государств-членов и попытаться дать ответы на все эти вопросы", - отметил Макфи.

Отвечая на вопрос, рассчитывает ли Еврокомиссия, что на внеочередном заседании Совета ЕС по энергетике 30 сентября ее предложение от 14 сентября по антикризисным мерам на энергетическом рынке Евросоюза получит официальное утверждение, представитель ЕК сказал: "Таковы наши ожидания. Конечно, это государства-члены - Совет ЕС - будут принимать решение. На прошлой неделе (на внеочередном Совете ЕС по энергетике 9 сентября) они просили Европейскую комиссию быстро представить предложение и объявили, что на следующем заседании совета министров хотят завершить начатую работу", - напомнил пресс-секретарь ЕК.

Европейская комиссия сделала 14 сентября предложение по экстренному вмешательству на энергетических рынках Европы в связи резким ростом цен. Это предложение 30 сентября должны рассмотреть министры энергетики стран Европейского союза.

На пресс-конференции в Страсбурге по этой инициативе член Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон заявила, что ЕК планирует активизировать контакты с министрами энергетики государств-членов ЕС для дальнейших обсуждений идеи введения "потолка" цен на российский газ.

"Я активизирую контакты с министрами энергетики, с которыми мы встретимся 30 сентября", - сказала Симсон.

Она напомнила, что 9 сентября на министерском уровне обсуждалась возможность введения "потолка" цен на российский газ, и министры энергетики продолжат работать по этому вопросу в будущем.