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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

Глава ЕК сочла недостаточным уровень заполненности газохранилищ в ЕС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Газохранилища в странах Евросоюза заполнены на 84%, но этого недостаточно для решения вопроса о зависимости от российских энергоносителей, заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы должны избавиться от такой зависимости. Наши газохранилища заполнены на 84%. Это хорошо, однако этого недостаточно", - сказала она, выступая в Европарламенте.

Фон дер Ляйен пояснила, что считает нужным бороться против "манипуляций на газовом рынке". Также она призвала страны ЕС снижать потребление электроэнергии. Еще одним своим приоритетом председатель Еврокомиссии видит в оказании помощи потребителям электроэнергии оплачивать сильно возросшие счета.

Она напомнила, что предлагает "ввести ограничение на доходы компаний, производящих дешевое электричество", которые в нынешних условиях получают очень высокую прибыль. По словам фон дер Ляйен, такие меры должны коснуться компаний, вырабатывающих электричество, используя ископаемое топливо.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что также в ЕС ведется обсуждение идеи потолка цен на газ. Эти планируемые ограничения она назвала временными.

Большие надежды в сфере энергетики она связывает с водородом. "Водород может изменить Европу", - полагает она. Глава Еврокомиссии в очередной раз озвучила план, в рамках которого планируется к 2030 году произвести в ЕС 10 млн тонн возобновляемого водорода.

ЕС ЕК Урсула фон дер Ляйен
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