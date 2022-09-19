АЕБ попросила дать послабления автобизнесу при просрочке ремонта по гарантии

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) в начале сентября попросила Минпромторг и Роспотребнадзор предоставить послабления в законодательстве о защите прав потребителей в связи с тем, что автобизнес не может соблюдать сроки гарантийного ремонта машин в сложившихся условиях.

Копия письма ассоциации есть в распоряжении "Интерфакса".

Письмо, в котором АЕБ просит ввести мораторий на применение отдельных положений закона "О защите прав потребителей", Министерство экономического разватия направило в Минпромторг и Роспотребнадзор в начале сентября. В нем ассоциация указывает на риски потерь и банкротств автоконцернов в России из-за судебных исков в связи с несоблюдением сроков гарантийного ремонта.

Если в автомобиле обнаруживается недостаток, который не устраняется за 45 дней, потребитель по закону имеет право расторгнуть договор купли-продажи, заменить товар или уменьшить цену, напоминают в АЕБ. При этом за каждый день просрочки ремонта начисляется пеня в 1% от стоимости товара, или 365% годовых. Например, в случае годовой задержки ремонта автомобиля стоимостью 3,5 млн рублей неустойка составит 6,4 млн рублей, а с учетом штрафа - 10,5 млн рублей.

Аналогичные затраты производители, согласно закону, могут понести в случае, если автомобиль находился в ремонте более 30 дней в каждом гарантийном году из-за устранения различных недостатков.

АЕБ отмечает, что сложившаяся ситуация может привести к банкротству производителей и дилеров, и в этом случае потребители "просто не смогут восстановить свои права".

В АЕБ "Интерфаксу" не стали комментировать факт обращения в правительство и вынесенные на рассмотрение предложения.

"Коммерсанту" в Минпромторге подтвердили факт получения письма, сообщив, что оно находится на стадии рассмотрения. В Минэкономразвития на запрос газеты не ответили.

В Роспотребнадзоре изданию сообщили, что о предложениях АЕБ ведомству известно, но они являются неприемлемыми.

"Там полагают, что реализация предложений неминуемо приведет к недобросовестному использованию "моратория на ответственность", массовому отказу от ремонтов транспортных средств, снижению качества клиентского сервиса и непрогнозируемому затягиванию сроков ремонта", - пишет газета.

По мнению Роспотребнадзора, которое приводит издание, "в рамках действующего законодательства имеется достаточно правовых инструментов для урегулирования ситуаций, связанных с невозможностью исполнения автоконцернами своих обязательств перед клиентами при наступлении определенных событий, на которые ни одна из сторон не может повлиять".

Президент ассоциации "Российские автодилеры" (РОАД) Вячеслав Зубарев сказал изданию, что угроза штрафов за просрочку гарантийного ремонта не решает саму проблему, а "критический рост таких случаев может привести к банкротству дилера или автопроизводителя, что точно не в интересах потребителей". Он отметил, что в ряде случаев доставить запчасти в сроки, предусмотренные законом, просто не представляется возможным.

Как сообщил "Коммерсанту" директор по сервису "Автодом Алтуфьево" Роман Тимашов, есть позиции, которые, в частности, невозможно привезти неофициально, так как продавцы отказываются иметь дело с автомобилями для России, боясь попасть под санкции. Глава сервисного направления Fresh Auto Илья Иванский отметил, что сервис и ремонт составляют примерно 40% рентабельности бизнеса, поэтому бизнес стремится сохранить лояльность клиентов. Корректировка сроков гарантийного ремонта и обслуживания, по его мнению, создаст для этого возможности.