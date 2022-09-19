Рынок акций открылся снижением индексов РТС и МосБиржи в пределах 0,1%

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением рублевых цен blue chips на фоне негативных сигналов с внешних площадок, где сохраняются продажи на ожиданиях дальнейшего ужесточения монетарной политики мировыми центробанками; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели в пределах 0,1% во главе с бумагами "Роснефти".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2433,31 пункта (-0,08%), индекс РТС - 1274,68 пункта (-0,03%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 0,7%.

Доллар просел до 60,12 рубля (-0,15 рубля).

Подешевели акции "Роснефти" (-0,7%), "Магнита" (-0,7%), расписки OZON (-0,7%), бумаги "Газпром нефти" (-0,6%), "Татнефти" (-0,6%), "АЛРОСА" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), АФК "Система" (-0,5%), Сбербанка (-0,4%), ВТБ (-0,4%), UC Rusal (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,3%), "Газпрома" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,3%), "НЛМК" (-0,1%), "Северстали" (-0,1%), "ММК" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%), ПАО "Полюс" (-0,1%).

Подорожали акции "Яндекса" (+0,6%), Polymetal (+0,6%), расписки TCS Group (+0,6%), бумаги "Норникеля" (+0,4%), "РусГидро" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%).

Во втором эшелоне выросли расписки Globaltrans (+2,6%) и Fix Price (+1,6%).

Чистая прибыль Globaltrans по МСФО в I полугодии выросла в три раза, однако компания сообщила, что дивиденды пока приостановлены из-за технических ограничений.

Ритейлер Fix Price в I полугодии сократил чистую прибыль на 48%, до 5,1 млрд руб., однако сообщил, что планирует вернуться к выплате дивидендов по мере стабилизации ситуации с ограничениями.

Комментарии аналитиков

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев, в понедельник на мировых рынках сохраняется умеренное давление продавцов.

Все внимание инвесторов на этой неделе будет приковано к итогам заседания ФРС США в среду, на котором регулятор может повысить ключевую ставку на 75 б.п. Тем не менее, опасность для рынков представляет не повышение ставки, а прогнозы по денежно-кредитной политике США, которые ФРС может озвучить. В настоящий момент риски рецессии в американской и европейской экономиках достаточно высоки, что способствует развитию негативных настроений на глобальных рынках.

В понедельник индекс МосБиржи может остаться в зоне 2400-2450 пунктов на фоне слабости спроса на "фишки". Итоги пятничного заседания Банка России можно расценивать как нейтральные для рынка, пока значимых поводов для ухода рынка акций ниже не наблюдается, полагает Соловьев.

Ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков полагает, что рынок акций РФ может начать новую неделю достаточно спокойно. Нефть стабилизировалась, внешняя ситуация не меняется, а вот итоги саммита ШОС Россия может записать себе в актив. На текущей неделе экспортеры проявят активность по реализации внешней выручки, поэтому можно ожидать более выраженную поддержку рублю. Стабилизация нефтяных цен может положительно сказаться на акциях сектора нефти и газа.

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ожидают в ближайшее время консолидации индекса МосБиржи возле текущих уровней, однако в среднесрочной перспективе прогнозируют рост - драйвером могут стать дивиденды "Газпрома". В нефти волатильность остается высокой. Американский рынок будет находиться под влиянием продолжения ужесточения ДКП.

В США и Азии

В США в пятницу индексы акций снизились на 0,5-0,9% во главе с Nasdaq на фоне негативных корпоративных новостей, ставших сигналом замедления американской экономики. Недельное падение S&P 500 (-4,8%) и Nasdaq (-5,5%) стало максимальным с июня, откат Dow Jones (-4,1%) - с конца августа.

Одна из крупнейших в мире компаний экспресс-доставки FedEx опубликовала разочаровавшую инвесторов предварительную отчетность за первый квартал 2023 финансового года и отозвала годовой прогноз. Котировки акций FedEx, считающейся барометром ситуации в американской экономике, рухнули за день на 21,4%. На результаты негативно повлияло снижение мировых объемов пересылки товаров, ускорившееся в последние недели минувшего финквартала, заявили в FedEx.

Подешевели акции General Electric (-3,7%) на фоне заявления главного финансового директора, что сохраняющиеся проблемы в цепочках поставок негативно скажутся на показателях компании в III квартале.

Многие аналитики в последнее время ухудшили прогнозы относительно прибыли компаний из S&P 500 в III квартале: теперь они ожидают роста в среднем на 3,7% против 9,8%, предполагавшихся в июне, согласно данным FactSet.

В Азии в понедельник также преобладает негативная динамика индексов акций (биржи Японии закрыты в связи с празднованием Дня почитания пожилых людей, южнокорейский KOSPI снизился на 1,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng теряет 1%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,6%) на ожиданиях ужесточения монетарной политики в мире на этой неделе.

Федеральная резервная система (ФРС) США объявит решение об изменении ставки в среду, Банк Японии и Банк Англии - в четверг. Большинство экспертов полагает, что американский и британский регуляторы снова повысят ключевые ставки для борьбы с бьющей многолетние рекорды инфляцией.

Нефть

На нефтяном рынке утром в понедельник цены продолжают проседать на ожиданиях роста ключевых ставок мировых ЦБ.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $90,9 за баррель (-0,5% и +0,6% в пятницу), октябрьская цена WTI - $84,5 за баррель (-0,7% и +0,01% в пятницу).

По итогам прошедшей недели Brent подешевела на 1,6%, WTI - на 1,9%.

Тем временем, в китайском городе Чэнду, где проживает 21 млн человек, с понедельника снимаются основные карантинные ограничения.

В центре внимания трейдеров на этой неделе - заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и Банка Англии. Опасения, связанные с тем, что быстрое ужесточение денежно-кредитной политики мировыми ЦБ приведет к рецессии в мировой экономике и падению спроса на нефть, являются одним из ключевых факторов, толкающих вниз нефтяной рынок в последние месяцы. Цены на нефть, вероятно, завершат третий квартал снижением, что будет отмечено впервые за два года, отмечает агентство Bloomberg.