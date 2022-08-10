Литва получила разрешение ЕС на ж/д транзит угля в Калининград, но с ограничениями

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Литва продолжит ж/д транзит российского угля и другого твердого топлива в Калининградскую область, несмотря на вступление в силу в среду пятого пакета санкций Европейского союза (ЕС) против России, сообщает агентство BNS.

Согласно разъяснениям Европейской комиссии (ЕК), для Литвы в рамках этого запрета действует исключение: лимитированное количество подсанкционной продукции разрешено перевозить по железной дороге.

По данным, предоставленным BNS "Литовскими железными дорогами" (Lietuvos gelezinkeliai), в январе-мае этого года по железной дороге в Калининград из других регионов России через Литву был перевезен 1 млн тонн угля.

Россия в июле возобновила транзит в Калининградскую область подпавших под санкции ЕС товаров – примерно через месяц после того, как Литва ограничила его, утверждая, что основывается на разъяснениях Европейской комиссии.

После того, как Россия назвала ограничения блокадой Калининградской области и пригрозила ответными мерами, Еврокомиссия в июле выпустила новые пояснения, снявшие большую часть ограничений с железнодорожного транзита. Транзит подсанкционных грузов автомобильным транспортом запрещен.

В соответствии с пояснениями ЕК, объем транзитных грузов в этом году должен рассчитываться исходя из среднего количества грузов, перевезенных в 2019-2021 годах.

17 июня вступил в силу запрет на ввоз на территорию ЕС российской стали и черных металлов, 10 июля – цемента, алкоголя, изделий из дерева, стекла, алюминия, бумажных изделий, гипса, судовых деталей, а 5 декабря вводится запрет на ввоз российской нефти и ее продуктов.

По информации Lietuvos gelezinkeliai, отклоняется не более 5% заявок на перевозку подсанкционных товаров.

"Согласно порядку, предусмотренному в пояснениях ЕК, случаи отклонения заявок на перевозку грузов между Россией и Калининградской областью через территорию Литвы единичные и составляют до 5% всех заявок на товары, перевозимые в этом направлении", - сообщила BNS официальный представитель компании Котрина Дзикарайте.

С 10 августа вступил в силу запрет на перевозку угля и других твердых ископаемых видов топлива через территорию Европейского союза и на их поставку в ЕС из России. Также запрет на импорт угля из РФ с 10 августа вводит Великобритания. Эмбарго на поставки угля в ЕС из России было введено в рамках пятого пакета санкции в отношении РФ. "Санкционный пакет включает в себя запрет на приобретение, импорт или передачу угля и другого твердого ископаемого топлива в ЕС, если они происходят из России или экспортируются оттуда, начиная с августа 2022 года", - отмечалось в документе ЕС.