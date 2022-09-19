Расписки Globaltrans подорожали на 6,5% после публикации полугодового отчета

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Депозитарные расписки российской железнодорожной группы Globaltrans подорожали в начале торгов на "Московской бирже" на 6,5% (до 410 рублей за штуку) после публикации отчета компании по МСФО за I полугодие 2022 года.

Чистая прибыль Globaltrans по МСФО выросла в отчетный период в годовом исчислении в 3 раза, до 12,3 млрд рублей, сообщила компания. Скорректированная выручка выросла за отчетный период в 1,7 раза, составив 42,6 млрд рублей, скорректированная EBITDA - в 2,6 раза, до 27 млрд рублей.

Выручка за 6 месяцев 2022 года составила 48,4 млрд рублей, что в 1,5 раза превышает показатели I полугодия 2021 года, в основном благодаря продолжающемуся восстановлению цен на рынке полувагонов с прошлогоднего низкого уровня, поясняет компания.

В отчетном периоде компания зафиксировала обесценение основных средств на сумму 3,7 млрд рублей, отражающее блокировку около 3,3 тысячи единиц подвижного состава (в основном полувагонов) на Украине.

Чистый долг сократился на 31%, до 12,8 млрд рублей по сравнению с цифрой на конец 2021 года, отношение чистого долга к скорректированному показателю EBITDA на конец I полугодия составило 0,28x по сравнению с 0,62x на конец 2021 года.

Выплаты дивидендов Globaltrans пока приостановлены из-за технических ограничений. "Выплата дивидендов остается приостановленной в связи с отсутствием технической возможности по перечислению денежных средств в холдинговую компанию", - сообщается в отчетности.

Ранее Globaltrans приостановил выплату дивидендов за 2021 год. "Группа выплатила превышающие целевой уровень промежуточные дивиденды за 1-е полугодие 2021 года в сентябре 2021 года, однако выплата финальных дивидендов за 2021 год временно приостановлена в связи с техническими ограничениями на вывод денежных средств в холдинговую компанию на Кипре, а также с целью создания запасов ликвидности", - сообщал в марте Globaltrans.