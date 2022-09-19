"Мосбиржа" возобновляет торги ПИФами на вечерней сессии

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" 19 сентября возобновляет торги паевыми инвестиционными фондами на вечерней торговой сессии, говорится в пресс-релизе биржи.

Так, будут возобновлены торги 13 фондами пяти управляющих компаний, из них 12 - биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ), один - закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ). Ликвидность будут обеспечивать маркетмейкеры, отмечает биржа.

При этом "Мосбиржа" планирует продолжить расширение списка фондов, доступных в рамках вечерней сессии.

Проведение вечерней торговой сессии на фондовом рынке "Мосбиржи" было возобновлено 12 сентября, торги продолжаются 14 часов - с 9:50 до 23:50 по московскому времени, вечерняя торговая сессия проводится в период с 19:00 до 23:50. На первом этапе на вечерних торгах на рынке акций стали доступны 46 инструментов, в том числе бумаги из индекса МосБиржи.