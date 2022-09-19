Россия обеспечивает 54% потребности в средствах защиты растений

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Россия сейчас обеспечивает 54% потребности внутреннего рынка в средствах защиты растений и может нарастить объемы и номенклатуру производства для обеспечения технологической независимости в этой сфере, заявил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.

Он сообщил об этом на Международном форуме инновационных технологий в пищевой индустрии и сельском хозяйстве Innofood.

"В части защиты растений здесь у нас обеспеченность примерно на 54%, поэтому есть еще куда двигаться, и производство мы можем дальше наращивать и в объемах, и в номенклатуре, для того, чтобы полностью быть технологически здесь независимыми", - сказал вице-премьер.

Он напомнил, что в сфере удобрений страна полностью обеспечивает свои потребности и значительную часть производимой продукции отправляет на экспорт.

"У нас объем производства в стране в 2,5 раза превышает потребление, поэтому здесь есть возможность сегодня большие объемы поставлять на зарубежные рынки и таким образом поддерживать рентабельность отрасли, обеспечивать ее развитие", - отметил Мантуров.

Вице-премьер также привел данные по степени независимости России от иностранных поставщиков в сфере сельхоз- и пищевого машиностроения: "По сельхозмашу к концу прошлого года наша промышленность обеспечивала уже 65% независимости от зарубежных поставок, а что касается пищемаша приведу две цифры: 2014 год, когда мы запускали комплексную программу по поддержке пищевого машиностроения, доля на рынке была всего 14%, на конец прошлого года это уже 44%, то есть можно двигаться дальше, но это не плохой результат для периода в 7 лет".