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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Мантуров сообщил, что решения по введению экспортной пошлины на удобрения нет

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Дискуссии о введении экспортной пошлины на удобрения велись, но окончательное решение по этому вопросу еще не принято, заявил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров журналистам в понедельник.

"Решение пока не принято. Действительно были дискуссии, но окончательное решение не принято", - сказал он в кулуарах Международного форума инновационных технологий в пищевой индустрии и сельском хозяйстве Innofood.

О том, что правительство РФ рассматривает введение полугодовой экспортной пошлины на все виды удобрений и Минфин РФ уже просчитывает ставку, исходя из курса 60 руб./$1, на прошлой неделе со ссылкой на источники сообщила газета "Коммерсантъ". По данным издания, в целом с химической отрасли планируется собрать около 105 млрд руб. в год.

Вопрос о введении экспортных пошлин на удобрения в РФ неоднократно поднимался на фоне резкого роста цен, но производителям удавалось избежать этой меры за счет заморозки цен для внутренних потребителей.

С прошлого года экспорт азотных и сложных удобрений из России ограничен квотами. В настоящее время эта мера действует по 31 декабря 2022 года, однако Минпромторг не исключал ее продления до мая 2023 года.

Денис Мантуров Минпромторг
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