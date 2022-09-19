Капитализация Meta упала ниже $400 млрд впервые с января 2019 г.

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Капитализация американской Meta Platforms Inc (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) впервые с 7 января 2019 года упала ниже отметки $400 млрд, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

Максимума в $1,078 трлн рыночная стоимость компании достигала 7 сентября 2021 года. С того времени она упала почти на 65%, отмечает MarketWatch.

На прошлой неделе цена акций владельца соцсети Facebook снизилась на 13,5%, завершив "в минусе" каждую из пяти сессий. В итоге котировки опустились до минимального уровня с 16 марта 2020 года.

Meta занимает десятое место в списке компаний США с наибольшей капитализацией. На прошлой неделе она уступила девятую позицию Visa Inc..

По итогам торгов в пятницу рыночная стоимость Meta составляла $393,2 млрд, при этом находящаяся на одиннадцатом месте Exxon Mobil имеет капитализацию $388,5 млрд, а Visa - $399,9 млрд.