Meta впервые разместит облигации

Объем выпуска пока не назван

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Американская Meta Platforms (признана в РФ экстремистской организацией, её деятельность в стране запрещена) впервые в своей истории разместит облигации.

Полученные от продажи бумаг средства будут направлены на общекорпоративные цели, которые могут включать капрасходы, выкуп находящихся в обращении акций, инвестиции и покупку других компаний, говорится в направленных Meta в SEC документах.

Объем выпуска бондов и ценовой диапазон в них не уточняется, сообщает MarketWatch.

Международные рейтинговые агентства S&P Global Ratings и Moody's Investors Service в среду присвоили владельцу соцсети Facebook рейтинги "АА-" и "А1" соответственно.

В отличие от многих других крупных технологических компаний, которые, несмотря на наличие больших объемов денежных средств, привлекали значительные суммы от размещения бондов по низким ставкам, Meta ранее не выходила на облигационный рынок. Согласно данным агентства Bloomberg, это одна из 18 компаний в S&P 500, которая не имеет непогашенной краткосрочной или долгосрочной задолженности, за исключением обязательств по аренде.

Объем свободных денежных средств и их эквивалента у Meta оценивается примерно в $40,5 млрд, по данным на конец второго квартала.

Рыночная стоимость компании с начала текущего года упала на 49,5% (до $455,9 млрд). Для сравнения, фондовый индекс S&P 500 потерял 12,8% за этот период.

Котировки акций Meta в ходе торгов в четверг растут на 0,7%.