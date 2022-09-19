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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

"Южуралзолото" готовит программу облигаций на 30 млрд рублей

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - АО "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК) планирует до конца 2022 года разместить дебютный выпуск облигаций объемом до 10 млрд рублей и сроком обращения до 5 лет в рамках готовящейся программы облигаций объемом 30 млрд рублей. Это следует из пресс-релиза рейтингового агентства "Эксперт РА" по поводу присвоения компании рейтинга.

"Агентство позитивно оценивает планы ЮГК до конца 2022 года разместить дебютный облигационный выпуск в размере до 10 млрд рублей сроком до 5 лет, а также использовать инструменты публичного долга в 2023 году (в рамках программы облигаций на 30 млрд рублей) для целей удлинения текущего кредитного портфеля", - говорится в релизе.

19 ноября АКРА и "Эксперт РА" впервые присвоили компании рейтинги "АA-(RU)" и "ruAА-" соответственно, по рейтингам установлен стабильный прогноз.

По данным отчетности по МСФО, выручка ЮГК за 2021 год составила $757 млн, чистая прибыль – $169 млн, отмечает "Эксперт РА".

Совокупные денежные затраты (AISC) группы в 2021 году вследствие инфляционных факторов увеличились на 4%, до $996 на унцию. В 2022 году группа видит перспективы сохранения AISC на уровне прошлого года за счет роста производства золота до уровня 15,5 тонны. В 2021 году этот показатель составил 13,2 тонны (424 тыс. унций).

Сохранение благоприятных ценовых условий на рынке золота в 2021 году позволило компании продемонстрировать выручку на уровне 2020 года, однако рост затрат оказал давление на операционную прибыль и рентабельность, отмечает "Эксперт РА". Рентабельность по EBITDA, по оценке агентства, составила 45% против 47% по итогам 2020 года.

Долг ЮГК за 2021 год вырос на 46%, до $625 млн. На фоне небольшого снижения EBITDA это привело к росту соотношения чистый долг к EBITDA с 1,2х до 1,8х. Но "Эксперт РА" ожидает снижения этого показателя в 2022 году ниже 1,5х. С точки зрения срочности долгового портфеля на конец 2021 года только $4 млн приходилось на долгосрочную часть ввиду того, что ЮГК активно использовала кредитные линии в 2020-2021 годах. В 2022 году группа начала работать над увеличением срочности долгового портфеля, и на конец июля краткосрочный долг в его структуре составлял уже порядка 40%.

ЮГК остается владельцем около 29% золотодобытчика Petropavlovsk. В марте компания подписала договор с ГК "Регион" на продажу пакета, однако сделка не закрылась. В сентябре структуры Уральской горно-металлургической компании выкупили активы Petropavlovsk. Средства от продажи пойдут на покрытие долгов, и, как сообщала ранее компания, вряд ли что-то останется на долю акционеров. "На данный момент ЮГК не обладает информацией относительно будущего данной инвестиции", - отмечает "Эксперт РА".

Агентство отмечает, что согласно предоставленным комментариям, ЮГК планирует начать публиковать финансовую отчетность на официальном сайте в рамках привлечения публичного долга.

Группа "Южуралзолото" входит в топ-10 российских золотодобытчиков. Помимо одноименной компании в группу входят "Коммунаровский рудник", "Соврудник", "Прииск Дражный" и другие активы. Контролирует ЮГК Константин Струков.

Южуралзолото группа компаний ЮГК
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