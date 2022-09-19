Изменения рубля к доллару и евро в понедельник оказались незначительными

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Изменения доллара США и евро по итогам торгов на Московской бирже в понедельник оказались незначительными; рубль был относительно стабилен к бивалютной корзине на фоне продаж валютной выручки экспортерами в условиях ограниченного спроса на валюту со стороны импортеров с одной стороны, и умеренно негативной динамики мировых рынков, в том числе нефтяных цен, с другой стороны.

Курс доллара США составил 60,16 руб./$1 в 19:00, что на 11,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 60,1625 руб./EUR1, подорожав на 35 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла всего на 9,4 копейки - до 60,16 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль по итогам торгов 19 сентября продемонстрировал в целом боковую динамику к доллару и евро на фоне влияния противоположных факторов. Так, с одной стороны, на курс нацвалюты давила негативная конъюнктура мировых рынков, в том числе падающая нефть, а также в целом снижение спроса глобальных инвесторов на рисковые активы на опасениях агрессивного повышения процентных ставок мировыми центробанками для борьбы с рекордно высокой инфляцией. На этой неделе состоятся очередные заседания Федрезерва и Банка Англии, на которых могут быть вновь повышены базовые процентные ставки.

С другой стороны, поддержку рублю традиционно для последнего времени оказали продажи валютной выручки экспортерами, которые доминируют над спросом на валюту со стороны импортеров. Тем более что на этой неделе начинается налоговый период сентября.

Нефть

Нефтяные котировки сократили падение к вечеру понедельника, но инвесторы по-прежнему тревожатся по поводу состояния мировой экономики и глобального спроса на топливо. Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 подешевели на 0,1% - до $91,26 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже к указанному времени снизились на 0,08% - до $85,04 за баррель. По итогам прошедшей недели Brent подешевела на 1,6%, WTI - на 1,9%. Обе марки завершили в минусе третью неделю кряду.

Ключевыми событиями для мировых рынков на этой неделе станут заседания ФРС и Банка Англии. Инвесторы опасаются, что резкое ужесточение денежно-кредитной политики этими и другими мировыми ЦБ приведет к рецессии в глобальной экономике и падению спроса на нефть. К тому же число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на восемь и составило 599 единиц, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes.

Определенную поддержку нефтяному рынку оказала новость о снятии карантинных ограничений в китайском Чэнду, столице провинции Сычуань. Чэнду с населением 21 млн человек, стал крупнейшим городом КНР после Шанхая, где был введен жесткий локдаун для сдерживания распространения COVID-19.

Комментарии аналитиков

"Внутренний валютный рынок практически замер, пара доллар-рубль консолидируется около отметки 60 руб./$1. Начало налогового периода пока не оказывает заметного влияния на курс рубля к основным валютам. Снижение ставки ЦБ РФ также безразлично в моменте к валютному рынку в условиях отсутствия значимого движения по капитальному счету. Участники рынка по-прежнему ждут решения о возобновлении бюджетного правила, которое потенциально приведет к ослаблению рубля", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий активами УК "ПСБ" Андрей Алексеев.

"Рисковые активы остаются под давлением опасений, что высокая инфляция сохранится. В результате центробанки будут вынуждены и дальше агрессивно ужесточать монетарную политику. На этом фоне дешевеют сырьевые товары, котировки нефти обновили недельные минимумы. Вместе с тем рубль сохраняет устойчивость и относительную силу, почти не реагируя на негатив даже с рынка сырья. Вероятно, на текущих уровнях сформировался баланс спроса и предложения на иностранную валюту, для нарушения которого пока нет сильных драйверов. Китайский юань в паре с рублем выглядит намного сильнее американской валюты. Гонконгский доллар по сравнению с ней также несет меньшие потери", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Рынок ожидал решения о снижении ключевой ставки Банком России до 7,5% годовых, поэтому резких колебаний рубля на этом фоне не предвидится, считает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"В центре внимания инвесторов, - продолжает он, - предстоящее на текущей неделе заседание ФРС. Здесь, по ожиданиям рынка, американский ЦБ повысит процентные ставки в рамках борьбы с высокой инфляцией. По-прежнему царит неопределенность на энергетическом рынке в связи с давлением на газовые цены из-за ситуации с поставками этого топлива из России. Не добавляет оптимизма еврозоне и публикация Евростата об ускорении годовой инфляции в ее 19 странах. Продолжают быть в центре пристального мирового внимания и геополитические сводки, в которых повышается градус напряженности. Тем не менее, торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 59-61 руб./$1, по паре евро/рубль - 59,5-61,5 руб./EUR1".

По словам эксперта BCS Express Михаила Зельцера, валютные торги в последнее время по сути зажаты в том же самом узком диапазоне 59-61 руб./$1, который наблюдается с начала августа. На товарных рынках нефтегазовые контракты снижаются, а объемы на экспорт замедляются на фоне санкций Запада и ограниченных технических возможностей транспортировки сырья в Европу. При этом импортные поставки восстанавливаются, а зеркальная статистика торговых партнеров говорит о замедлении провала по импорту. Значит, вскоре все отчетливее будет проявляется снижение темпа расширения внешнеторгового баланса России, а это фактор против рубля.

"Рынок устал ждать ясности по бюджетному правилу, хотя ранее многие СМИ анонсировали сентябрьский перезапуск резервов с акцентом на валюты дружественных экономик. Данный сильный драйвер грядущего ослабления нацвалюты относим к спящим. Также на повестке переток средств со вкладов, открытых еще весной по ставке 20% годовых, на рынок бумаг и валют, причем граждан может привлечь относительно низкий курс привычных валют, но все же целесообразнее присмотреться к менее политизированным китайскому юаню и гонконгскому доллару. За восстановление глобальных валют может сыграть и расширяющийся спред в процентных ставках, когда российский ЦБ снижает ключевую ставку в силу дефляции, а ведущие центробанки мира, напротив, повышают стоимость фондирования на фоне их рекордной инфляции. Таким образом, время играет скорее за покупателей инвалют, и активизация драйверов ослабления рубля может произойти в любой момент. В качестве ориентира до конца года по-прежнему видится область 70 руб./$1, а китайский юань способен выйти к отметке 10 рублей", - полагает Зельцер.

Курсы валют

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 20 сентября на 13,46 копейки, до 60,1661 руб./$1, и поднял официальный курс евро на 16,86 копейки, до 60,0426 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи вырос в понедельник на 15,22 копейки по отношению к пятнице и составил 60,1723 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 увеличился на 10,5 копейки и составил 60,1716 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 441,756 млн, из которых $989,514 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 452,242 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос в понедельник на 9,67 копейки, до 60,1081 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" прибавил 17 копеек, поднявшись до 60,0773 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR945,597 млн, из которых EUR308,729 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR636,868 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке как краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК), так и среднесрочных кредитов (1-6 месяцев) снизились в понедельник относительно предыдущего торгового дня в среднем на 30 базисных пунктов, отыгрывая снижение ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 16 сентября на 50 базисных пунктов (до 7,5% годовых). Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась за день на 33 базисных пункта - до 7,64% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 28 пунктов - до 7,70% годовых. Ставка на срок 1 месяц упала за день на 31 базисный пункт - до 7,83% годовых, процентная ставка на срок 3 месяца снизилась на 27 базисных пунктов - до 8% годовых, а на срок 6 месяцев - на 29 базисных пунктов, до 8,01% годовых.