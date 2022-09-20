Рубль почти не изменился к доллару на старте торгов, сделок с евро нет

Сделок с евро нет

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Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Изменения доллара США и юаня на Московской бирже на старте торгов во вторник утром незначительны, при этом сделок с евро за первые 20 минут не было; рубль демонстрирует боковую динамику в основных валютных парах в ожидании новых стимулов.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 60,03-60,31 руб./$1, по итогам восьмой минуты торгов курс американской валюты составил 60,3 руб./$1 (+14 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 13,38 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань подрос на Московской бирже по данным на 7:08 по московскому времени на 1,2 коп. - до 8,571 рубля. При этом объем торгов юанем контрактами расчетом "завтра" составил 23,17 млн рублей, в то время как оборот долларом расчетом "завтра" был всего 11,4 млн рублей.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", боковая динамика рубля относительно доллара и юаня обусловлена отсутствием ярких драйверов и ожиданием новых стимулов для движения. Участники рынка находятся в ожидании объявления итогов сентябрьских заседаний Федеральной резервной системы (21 сентября) и Банка Англии (22 сентября). При этом нефтяные котировки демонстрируют во вторник утром слабо позитивную динамику, а мировые фондовые рынки после нескольких дней падения перешли к плавной восстановительной коррекции.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:02 по московскому времени вторника составила $92,17 за баррель, что на 0,18% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $85,76 за баррель, что на 0,03% выше итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы США закрылись в плюсе в преддверии заседания ФРС. Они завершили волатильную сессию понедельника ростом, отыграв наблюдавшееся в начале торгов снижение. Главным событием для инвесторов на этой неделе станет сентябрьское заседание ФРС, которое завершится в среду. Аналитики в целом ожидают очередного повышения ставки на 75 базисных пунктов, хотя некоторые экономисты допускают вероятность еще большего подъема, сразу на 100 б.п.

Фондовые индексы стран Азиатского-тихоокеанского региона также растут. Так, значение австралийского индекса S&P/ASX 200 увеличилось на 1,25%, южнокорейского Kospi - на 0,44%, гонконгского Hang Seng - на 1,48%, японского Nikkei 225 - на 0,32%, китайского CSI 300 - на 0,33%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 повышается на 0,23% к уровню закрытия предыдущего дня.