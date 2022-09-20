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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:09

Ozon будет доставлять товары из Китая через партнеров

Сроки доставки могут сократиться вдвое

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Международное подразделение Ozon - Ozon Global - запустил партнерскую доставку товаров из Китая, сообщила компания.

Раньше доставку товаров из Китая организовывали сами продавцы, тогда как получать посылки потребители могли только через сторонние службы доставки.

Теперь же доставка товаров будет осуществляться через таких китайских партнеров Ozon, как GBS, Unitrade, Hecny, Eshun, Xingyuan Express, Cainiao.

Продавцы в Китае смогут сдавать свои товары в большинстве провинций Китая, а покупатели из РФ – получать их в любом пункте выдачи заказов Ozon (совокупно их количество превышает 16 тыс.).

Новый формат доставки позволит сократить средний срок доставки из Китая в Россию в два раза, отмечается в сообщении Ozon.

По словам источника в Ozon, среднее время доставки составит от 14 дней без учета сборки у продавца.

На товары из Китая приходится около 90% от общей доли заказов Ozon Global.

В конце августа Ozon Global открыло представительство в Турции. Тогда же компания запустила партнерскую доставку для перевозки товаров из Турции в РФ, за счет чего сроки доставки также сократились почти в 2 раза – от 6-8 дней без учета сборки у продавца.

Ozon Ozon Global Китай
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