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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:09

Головная компания "Самоката" редомицилирована в России

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Компания "Роборитейл", головная компания сервиса доставки продуктов "Самокат", стала резидентом специального административного района на острове Октябрьский (Калининградская область), сообщила управляющий компания этого САР.

Таким образом, кипрская компания Roboretail LTD перерегистрирована в российскую юрисдикцию.

По данным ЕГРЮЛ, Roboretail LTD владеет 100% ООО "Умное пространство", которому в свою очередь принадлежит 99% ООО "Умный ритейл", операционной компании "Самоката". Еще 1% "Умного ритейла" у Roboretail.

Бенефициаром нового резидента САР выступает "О2О Холдинг". Ранее эта компания, объединяющая проекты в сфере транспорта и фудтеха, была зарегистрированаа в качестве совместного предприятия Сбербанка и VK.

В конце августа VK объявила о выходе из "О2О Холдинга". Позднее одна из структур VK в рамках этого процесса получила 100% Delivery Club, входившего в СП, и продала актив "Яндексу" в обмен на "Новости" и "Дзен".

Самокат Roboretail Роборитейл Кипр Калининградская область САР Октябрьский Умный ритейл О2О Холдинг
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