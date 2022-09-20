Qiwi купила интегратор IntellectMoney с целью развития эквайринга для бизнеса

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Qiwi приобрела 100% интегратора IntellectMoney, планирует расширить эквайринговые услуги для малого и среднего бизнеса (МСБ), говорится в сообщении группы.

"Покупка связана со стратегическими планами группы по развитию b2b бизнеса и расширению присутствия в сегменте МСБ", - отмечает Qiwi. Последние два года группа развивала эквайринговый сервис вместе с IntellectMoney в рамках партнерства.

Генеральным директором IntellectMoney станет Ришат Аббазов, директор по развитию интернет-эквайринга и альтернативных методов оплаты Qiwi.

Предполагается, что бренд IntellectMoney продолжит развиваться самостоятельно в рамках группы Qiwi, изменения не затронут клиентов и партнеров компании.

IntellectMoney – компания, предлагающая технологичные платежные решения для рынка электронной коммерции (среди ее партнеров онлайн-магазины, маркетплейсы, крупные российские банки, операторы моментальных платежей и другие). Как стартап IntellectMoney был основан в 2015 году, прошел через бизнес-акселератор корпорации "Синергия". Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", IntellectMoney принадлежала главе компании "Синергия капитал" Ольге Лобовой.

Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. У группы 14,9 млн виртуальных кошельков и чуть больше 96 тыс. терминалов и точек приема платежей. Основным акционером группы является Сергей Солонин.