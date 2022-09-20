"АвтоВАЗ" предложил разрешить использование маткапитала для покупки первой машины

В компании допустили продажи 500 тыс. Lada в 2023 году при удвоении господдержки автокредитов

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Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ"предложил внести поправки в закон о такси и разрешить использование маткапитала для приобретения Lada. Об этом президент российского автоконцерна Максим Соколов сообщил на совещании по развитию автопрома в Совете Федерации во вторник.

"Также давно уже обсуждался на площадках Госдумы и Совета Федерации вопрос о возможности использования материнского капитала для приобретения первого автомобиля – высоколокализованного, отечественного. Сегодня есть достаточно надежные инструменты, которые предотвращают по времени продажу или переуступку прав на этот автомобиль. И, таким образом, с одной стороны это такая хорошая социальная мера по увеличению материального обеспечения молодых семей. С другой стороны, это мера, которая тоже будет способствовать сбыту российской высоколокализованной продукции", - добавил он.

"Насколько я знаю, сейчас достаточно активно обсуждается новая редакция закона о такси. Это достаточно емкий рынок с точки зрения потребления автомобильной продукции. Нам представляется возможным, может быть, обсудить норму, которая бы предусматривала использование определенного уровня таксомоторов, именно высоколокализованных автомобилей российского производства", - сказал Соколов.

Планы на 2023 год

"АвтоВАЗ" в следующем году сможет реализовать 500 тысяч автомобилей Lada, если господдержка программ льготного автокредитования будет увеличена вдвое по сравнению с уровнем текущего года, до 20 млрд рублей.

Как сообщалось, на господдержку спроса в рамках программ льготного автокредитования (субсидирование 20%-х скидок на машины до 2 млн рублей), основным бенефициаром которых является "АвтоВАЗ" с его наиболее бюджетными моделями, в этом году было выделено более 10 млрд руб.

"Мы считаем, что в следующем году объемы такой программы должны быть не менее 20 млрд рублей, чтобы реализовать тот объем продукции, который мы готовы будем выпустить – 500 тыс. автомобилей. Это будут, конечно, те модели, которые мы сможем выпускать – ограниченный модельный ряд, использующий один двигатель, если говорить о моделях кроме Niva, и соответственно, одну коробку передач", - сказал Соколов в ходе совещания.

По его словам, увеличение объема господдержки спроса по линии льготных автокредитов обсуждается с Минфином и Минпромторгом в рамках подготовки бюджета на следующую трехлетку. При этом пока, как отметил Соколов, на льготные автокредиты в 2023 году заложено лишь 5 млрд руб.

"В среднесрочной перспективе, на 2026 год и далее, Минпромторгом ставится задача по увеличению объема выпуска продукции до 800 тыс. автомобилей в год. Это позволит сделать существующая площадка в Тольятти. При необходимости мы подключим наши сборочные возможности в Ижевске", - сказал глава "АвтоВАЗа" в ходе совещания в Совете Федерации.

Вместе с тем Соколов отметил, что компания держит на контроле от 100 до 300 наименований автокомпонентов, внезапная недопоставка которых из-за реализации санкционных рисков может привести к остановке конвейера.

Глава "АвтоВАЗа" напомнил, что выпуск Lada Vesta, перенесенный из Ижевска в Тольятти, планируется возобновить в марте 2023 г. На рубеже 2022-2023 гг. компания хочет восстановить производство Lada Largus. Кроме того, в ближайшие годы автопроизводитель намеревается запустить новые модели. Как уточнил Соколов, к концу 2024 г. – обновленную версию Lada Granta на адаптированной платформе CMF-B, а до 2026 г. – кроссовер сегмента B+ на базе Lada Vesta.

Точка безубыточности

"Если говорить о точке безубыточности, то в предыдущей экономической парадигме "АвтоВАЗу" было необходимо производить 250-300 тыс. автомобилей в год. Сейчас мы видим, что стоимость поставок автокомпонентов серьезным образом возросла. Растет себестоимость компонентов, производимых и на территории РФ. <...> С учетом параметров сегодняшнего рынка и мер господдержки спроса мы можем достигнуть точки безубыточности примерно в промежутке 300-400 тыс. автомобилей", - сказал Соколов. Он отметил, что достижение компанией безубыточности возможно при росте господдержки спроса на ее продукцию.

Как сообщалось, за 2021 год "АвтоВАЗ" продал в РФ 350 714 автомобилей (+2,1%), заняв на локальном рынке легковых автомобилей и LCV долю в 21%. По итогам январь-августа 2022 года компания реализовала 103 124 машин (-59%), нарастив долю с начала года на фоне ухода иностранных брендов до 25,1%.