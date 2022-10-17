Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:51

"АвтоВАЗ" предложил расширить программу льготных автокредитов на пенсионеров и военных

"АвтоВАЗ" предложил расширить программу льготных автокредитов на пенсионеров и военных
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Программы льготного автокредитования, в рамках которых в РФ субсидируются скидки на приобретение автомобилей стоимостью до 2 млн рублей, должны быть расширены на военнослужащих и пенсионеров, считает глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов.

Соответствующее предложение Соколов высказал в понедельник на слушаниях о поддержке импортозамещения в Совете Федерации.

Экономика"АвтоВАЗ" предложил разрешить использование маткапитала для покупки первой машины"АвтоВАЗ" предложил разрешить использование маткапитала для покупки первой машиныЧитать подробнее

"Мы говорим о социальной поддержке тех слоев населения, которые могут купить автомобиль, но по понятным причинам откладывают приобретение товаров длительного спроса. И здесь мы считаем необходимым расширить ту программу (льготных автокредитов - ИФ), которая действует сейчас, включив в перечень таких категорий пенсионеров, военнослужащих, работников правоохранительных органов", - сказал Соколов.

По его мнению, стоит подумать и о включении других категорий граждан в периметр программ господдержки, а также "предусмотреть соответствующее финансирование на следующий год, который тоже будет очень непростым как для автопрома, так и для отрасли производителей компонентов".

"Сейчас время, когда надо, поддерживая спрос, дать необходимый стимул и посыл и производителям автомобилей, и отрасли производителей компонентов. Поскольку в этой отрасли заняты более 1,5 тыс. предприятий с общей численность занятых около полумиллиона человек", - добавил глава "АвтоВАЗа".

"АвтоВАЗ" является основным среди автопроизводителей бенефициаром работы программ льготного автокредитования, на которые в этом году было выделено более 10 млрд руб. Программы предполагают субсидирование скидок в размере 20% (для жителей Дальнего Востока - 25%) на автомобили стоимостью до 2 млн руб. Воспользоваться программами могут, в частности, приобретающие первый автомобиль, семьи с одним и более несовершеннолетним ребенком, медработники, работники сферы образования.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи "АвтоВАЗа" в РФ за 9 месяцев 2022 г. упали на 54%, до 123 765 автомобилей. Занимаемая его продукцией доля рынка за тот же период выросла до 24,4% (+3,1 п.п.) на фоне ухода иностранных марок.

АвтоВАЗ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор решил отменить ПЦР-тесты для прибывающих в страну непривитых россиян

Роспотребнадзор решил отменить ПЦР-тесты для прибывающих в страну непривитых россиян

Беглов снял с должности начальника мобилизационного управления Петербурга

Минфин до конца года направит часть средств ФНБ на финансирование расходов бюджета

Суды в России за два года изъяли у чиновников незаконное имущество более чем на $2 млрд

Суды в России за два года изъяли у чиновников незаконное имущество более чем на $2 млрд

Медведев заявил, что поставки Израилем оружия Украине разрушат отношения Израиля и РФ

Глава РКН предложил запретить пропаганду ЛГБТ без возрастных ограничений

Глава РКН предложил запретить пропаганду ЛГБТ без возрастных ограничений

Минпросвещения опровергло просьбу к родителям школьников не пользоваться WhatsApp

Минпросвещения опровергло просьбу к родителям школьников не пользоваться WhatsApp

Китайский FAW могут привлечь к управлению площадкой Nissan в Петербурге

В Петербурге частично закрыли дамбу из-за угрозы наводнения

В Петербурге частично закрыли дамбу из-за угрозы наводнения

Минцифры разрешило айтишникам повторно просить об отсрочке от мобилизации при смене работы

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });