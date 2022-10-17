"АвтоВАЗ" предложил расширить программу льготных автокредитов на пенсионеров и военных

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Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Программы льготного автокредитования, в рамках которых в РФ субсидируются скидки на приобретение автомобилей стоимостью до 2 млн рублей, должны быть расширены на военнослужащих и пенсионеров, считает глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов.

Соответствующее предложение Соколов высказал в понедельник на слушаниях о поддержке импортозамещения в Совете Федерации.

"Мы говорим о социальной поддержке тех слоев населения, которые могут купить автомобиль, но по понятным причинам откладывают приобретение товаров длительного спроса. И здесь мы считаем необходимым расширить ту программу (льготных автокредитов - ИФ), которая действует сейчас, включив в перечень таких категорий пенсионеров, военнослужащих, работников правоохранительных органов", - сказал Соколов.

По его мнению, стоит подумать и о включении других категорий граждан в периметр программ господдержки, а также "предусмотреть соответствующее финансирование на следующий год, который тоже будет очень непростым как для автопрома, так и для отрасли производителей компонентов".

"Сейчас время, когда надо, поддерживая спрос, дать необходимый стимул и посыл и производителям автомобилей, и отрасли производителей компонентов. Поскольку в этой отрасли заняты более 1,5 тыс. предприятий с общей численность занятых около полумиллиона человек", - добавил глава "АвтоВАЗа".

"АвтоВАЗ" является основным среди автопроизводителей бенефициаром работы программ льготного автокредитования, на которые в этом году было выделено более 10 млрд руб. Программы предполагают субсидирование скидок в размере 20% (для жителей Дальнего Востока - 25%) на автомобили стоимостью до 2 млн руб. Воспользоваться программами могут, в частности, приобретающие первый автомобиль, семьи с одним и более несовершеннолетним ребенком, медработники, работники сферы образования.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи "АвтоВАЗа" в РФ за 9 месяцев 2022 г. упали на 54%, до 123 765 автомобилей. Занимаемая его продукцией доля рынка за тот же период выросла до 24,4% (+3,1 п.п.) на фоне ухода иностранных марок.