Банк России введет количественные ограничения на выдачу потребкредитов и займов

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Банк России, видя ухудшение качества портфеля потребкредитов и риски увеличения долговой нагрузки населения, вернулся к планам ввести макропруденциальные лимиты (МПЛ) в отношении необеспеченных потребительских кредитов и займов.

Планы ЦБ в области макропруденциальной политики изложены в информационно-аналитическом материале на сайте регулятора.

"В настоящее время на фоне сокращения реальных доходов населения ухудшается качество необеспеченных потребительских кредитов - рост реструктуризаций сопровождается увеличением необслуживаемой задолженности (90+), в результате к середине 2022 года доля проблемной задолженности (90+ и реструктуризации) превысила уже 10% портфеля. Интенсивность выхода необеспеченных потребительских кредитов в первую просрочку выросла у большинства участников рынка розничного кредитования", - говорится в материалах ЦБ.

Для повышения привлекательности кредитных продуктов многие банки запустили маркетинговые предложения, например, кредиты, в которых процентная ставка в течение первых месяцев находится на минимальном уровне, а затем резко возрастает (для привлечения заемщиков, которые рассчитывают, что смогут быстро погасить кредит).

В результате в июне-августе 2022 года рост портфеля необеспеченных потребительских кредитов возобновился (+0,2% за июнь, +0,7% за июль и +1,8% за август). На фоне уже реализованного снижения ключевой ставки Банка России можно ожидать перехода рынка в фазу устойчивого роста уже во второй половине 2022 года, указывает ЦБ.

По мнению регулятора, уязвимость финансовой системы к возможным шокам может увеличиться, если возобновившийся рост потребительского кредитования будет сопровождаться снижением стандартов кредитования (что наблюдалось в прошлом). В краткосрочной перспективе банки считают потребительское кредитование менее рискованным, чем корпоративное, но на длительном горизонте способность граждан расплачиваться по кредитам определяется перспективами экономики (и, как следствие, динамикой безработицы и реальных доходов населения). В случае если банки продолжат опережающим темпом наращивать потребительское кредитование, корпоративный сектор столкнется с дефицитом кредитных ресурсов, рост экономики будет ниже, а кредитное качество (в том числе потребительского кредитования) - хуже. Ситуация усугубляется из-за того, что растет доля закредитованных заемщиков, которые в наибольшей степени уязвимы в случае финансовых сложностей.

"Поэтому в текущих условиях, когда наблюдается рассинхронизация экономического и кредитного циклования, актуальность МПЛ возрастает - МПЛ позволят оперативно ограничить риски возможного увеличения долговой нагрузки населения. При этом данный инструмент, в отличие от макропруденциальных надбавок, позволяет не отвлекать капитал банков, который потребуется в ближайшие годы для финансирования структурной трансформации российской экономики", - заявили в ЦБ.

Регулятор планировал ввести МПЛ еще с 1 июля 2022 года, но отложил эти планы после введения в марте широкомасштабных санкций против России.