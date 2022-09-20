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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

София ждет от Баку дополнительно до 300 млн куб.м. газа в отопительный сезон

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Болгария рассчитывает получить от Азербайджана дополнительно 200-300 млн кубометров газа на предстоящий отопительный сезон, сообщил Болгарскому телеграфному агентству министр энергетики страны Розен Христов.

"Ведутся переговоры с Азербайджаном об увеличении объемов газа, как минимум, на отопительный сезон - еще на 200-300 млн кубометров газа. Есть признаки того, что азербайджанская сторона готова обсудить это предложение", - сказал он и выразил надежду на успешное завершение переговоров.

В действующем контракте говорится, что Болгария может получиит 1 млрд кубометров азербайджанского газа. Фактические объемы поставок ниже, так как для этого не хватало мощностей. С 1 октября 2022 года должен быть официально запущен интерконнектора Греция-Болгария (IGB), что позволит Софии выйти на прописанные в контракте объемы закупок газа. При этом в Софии рассчитывают на получение из Азербайджана дополнительных объемов газа - порядка 0,5-1 млрд кубометров в год.

Поставки азербайджанского газа в Европу - Италию, Грецию и Болгарию - начались 31 декабря 2020 года по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP). Из-за отсутствия интерконнектора объемы поставок азербайджанского газа в Болгарию были в несколько раза меньше запланированного - 250-300 млн кубометров в год вместо 1 млрд кубометров в год.

Интерконнектор подключили к системе в марте 2022 года. Его мощность - 3 млрд кубометров в год, но ее можно увеличить до 5 млрд кубометров за счет более мощных газовых компрессоров, в чем очень заинтересована и Румыния.

IGB Азербайджан Болгария Розен Христов Греция
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