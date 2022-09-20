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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Юань опережал доллар по объему торгов на МосБирже в первые 30 минут сессии во вторник

С евро сделок не было почти два часа

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань держал лидерство по объему торгов на Московской бирже в первые полчаса утренней валютной сессии, опережая доллар США, при этом сделок с евро расчетами "завтра" не было почти два часа.

Такая картина может отражать географическую специфику валютного рынка, отмечают аналитики "Интерфакс-ЦЭА": в азиатской части России предпочитают торговать в основном китайским юанем и долларом США, тогда как интерес к операциям с евро упал.

Вторник стал для внутреннего валютного рынка примечательным тем, что сделок с единой европейской валютой расчетами "завтра" на Московской бирже не было почти два часа торгов. Сделки были лишь контрактами расчетом "завтра", да и то к окончанию двухчасового периода объем торгов с евро составлял всего порядка 10 млн рублей. Первые же сделки с евро расчетом "завтра" на бирже прошли лишь в 8:55 по Москве.

Самой же ликвидной и активно торгуемой валютой в первые полчаса утренней валютной сессии Московской биржи был китайский юань. Причем по итогам первых 10 минут оборот по юаню на бирже более чем в 2 раза превышал объем сделок с долларом. И это лидерство юань сохранял в течение первых 30 минут торгов. В дальнейшем обороты с долларом США на бирже постепенно стали расти и уже к концу первого часа лидерство перешло к американской валюте, а китайский юань переместился на вторую позицию. Еще спустя некоторое время позиции юаня стал теснить и евро. И если по контрактам расчетом "завтра" к 13:00 по Москве европейская валюта все еще немного уступала юаню, то уже суммарно по двум контрактам (расчетами "завтра" и "сегодня") она обошла китайскую валюту.

Комментарии аналитиков

По мнению старшего аналитика дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" Виктора Григорьева, "в текущей ситуации снижение объемов торгов евро на Московской бирже связано не только с падением спроса на фоне ограничения импорта и рисков хранения недружественных валют, но и в связи с ухудшением конъюнктуры на стороне предложения валюты".

"Так, с августа поставки газа в Европу заметно снизились, в результате чего объемы продажи евро от экспорта упали. На этом фоне продолжают расти объемы торгов дружественными валютами в связи с более низкими рисками и усилением внешнеторгового оборота с дружественными странами. В целом потенциал для дальнейшего роста популярности дружественных валют сохраняется, и китайский юань пока останется наиболее ликвидной валютой из них, учитывая также последние события с активизацией размещения долговых бумаг в юанях", - считает Григорьев.

Главный специалист департамента по операциям с ценными бумагами Инбанка Егор Кульков отмечает, что "ликвидность торгов валютами "недружественных" стран на Московской бирже продолжает снижаться". "Сегодня в ходе недавно возобновленной утренней сессии на валютном рынке Мосбиржи первая сделка по паре "евро-рубль" с расчетом "завтра" произошла почти через два часа после начала торгов. Это связано с многочисленными санкциями со стороны западных стран, а также сокращением объемов поставок российских энергоносителей в ЕС. Дефицит безналичных евро в России ощущается и на денежном рынке, где ставки свопов по паре "евро-доллар" держатся в отрицательной зоне уже третью неделю подряд, а НКЦ повысил штрафную ставку за перенос неисполненных обязательств по евро с 19 сентября с 20% до 50%. В то же время увеличиваются объемы торгов юанем на Московской бирже на фоне роста торговых операций с Китаем", - сказал Кульков.

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