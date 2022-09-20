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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:04

В "Черкизово" допустили увеличение расчетов в юанях и дирхамах за экспорт

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Группа "Черкизово", один из ведущих производителей мясной продукции в России, не исключает увеличения расчетов в юанях и дирхамах в экспортной программе.

"В принципе как запасные варианты - расчеты в других валютах, таких, как юань и дирхам - тоже у нас частично присутствуют, мы будем увеличивать (их использование - ИФ), если понадобится", - заявил на вебинаре о предстоящем выпуске облигаций гендиректор компании Сергей Михайлов.

По его словам, за последнее время экспортная логистика стабилизировалась, "Она стала немного дороже, потому что конкуренции стало поменьше", - сказал он.

В третьей декаде сентября "Черкизово" планирует собрать заявки на 3-летний выпуск облигаций серии БО-001Р-05 объемом не менее 5 млрд рублей. По выпуску предусмотрены квартальные купоны. Ставки 2-12-го купонов будут равны ставке первого купона. Организаторами выступят BCS Global Markets, Газпромбанк, МКБ, БК "Регион", Россельхозбанк, инвестиционный банк "Синара". Агентом по размещению выбран Газпромбанк.

В настоящее время в обращении находится 3 выпуска биржевых облигаций компании объемом 22,3 млрд рублей.

Группа "Черкизово" объединяет 11 птицеводческих комплексов, 16 свинокомплексов, 11 мясоперерабатывающих предприятий, а также 9 комбикормовых заводов и 300 тыс. га сельскохозяйственных земель. Компания лидирует по продажам мяса птицы (711 тысяч тонн в 2021 году) и производстве комбикормов (2,1 млн тонн), занимает второе место по продажам мяса индейки (52 тысячи тонн) и третье - по продажам продукции мясопереработки (136 тысяч тонн). В производстве свинины "Черкизово" находится на восьмом месте (240 тысячи тонн).

Черкизово Сергей Михайлов Газпромбанк
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