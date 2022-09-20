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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:04

Число новостроек в США в августе выросло на 12,2%, лучше прогноза

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Число домов, строительство которых было начато в США в августе 2022 года, увеличилось на 12,2% к июлю и составило 1,575 в пересчете на годовые темпы, сообщило Министерство торговли страны.

ПСо пересмотренным данным, в июле количество новостроек составило 1,404 млн, а не 1,446 млн, как сообщалось ранее.

Эксперты прогнозировали незначительное снижение показателя - до 1,445 млн с объявленного ранее июльского уровня, по данным Trading Economics.

Число разрешений на строительство новых домов, выданных в США в августе, упало на 10% к июлю - до 1,517 млн в пересчете на годовые темпы, что является минимумом с июня 2020 года. Июльский показатель был пересмотрен до 1,685 млн с 1,674 млн. Аналитики в среднем ожидали, что этот показатель составит 1,61 млн в августе.

Строительство домов, рассчитанных на одну семью, в прошлом месяце увеличилось на 3,4% - до 935 тысяч, а количество разрешений на строительство такого жилья сократилось на 3,5% и составило 899 тысяч.

Темпы постройки многоквартирных домов (включая апартаменты и кондоминиумы), более волатильный сегмент рынка, подскочили на 28,6% - до 621 тысячи, число разрешений уменьшилось на 18,5%, составив 571 тысяч.

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