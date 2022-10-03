ЦБ РФ оставил без изменений список системно значимых банков

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Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ опубликовал список системно значимых кредитных организаций, на долю которых приходится около 77% совокупных активов российского банковского сектора.

По сравнению с прошлым годом список не изменился. Туда по-прежнему входят 13 кредитных организаций: Юникредит банк, Газпромбанк, Совкомбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, Московский кредитный банк, банк "ФК Открытие", Росбанк, Тинькофф банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк.

Банк России утверждает перечень системно значимых кредитных организаций (СЗКО) ежегодно начиная с 2015 года. В прошлом году в список СЗКО вошел Тинькофф банк, а годом ранее - Совкомбанк.

ЦБ предъявляет к системно значимым банкам повышенные регуляторные требования. Кроме надбавки за поддержание достаточности капитала в размере 2,5% они должны поддерживать надбавку за системную значимость в размере 1%. Таким образом, минимальный норматив достаточности капитала для СЗКО с надбавками должен составлять 11,5%.

Перечень СЗКО формируется поэтапно. На первом этапе определяется обобщающий результат количественных показателей деятельности кредитных организаций (размер, взаимосвязанность с кредитными и иными финансовыми организациями, объем вкладов физлиц). На втором этапе оценивается абсолютное значение привлеченных вкладов физлиц, на третьем - оценивается доля активов банков в совокупных активах банковского сектора. ЦБ также может учитывать дополнительные сведения при включении банка в список системно значимых.

В прошлом году ЦБ изменил методику включения банков в список СЗКО, скорректировав критерий международной активности, которая снизилась в условиях санкций. Этот критерий включен в обобщающий показатель системной значимости кредитных организаций с общим весом 10% (до этого он учитывался отдельно). Одновременно с этим Банк России перераспределил веса других показателей (размер банка, взаимосвязанность с другими финансовыми организациями, объем вкладов физических лиц), входящих в расчет обобщающего результата.