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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:04

Мосбиржа с 3 октября приостановит торги фунтом стерлингов из-за проблем в расчетах

Мосбиржа с 3 октября приостановит торги фунтом стерлингов из-за проблем в расчетах
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Московская биржа с 3 октября приостанавливает торги британским фунтом на валютном рынке из-за потенциальных рисков и затруднений при проведении расчетов в этой валюте, говорится в сообщении биржи.

Ограничения коснутся инструментов спот и своп по валютным парам "британский фунт - российский рубль" (GBPRUB) и "британский фунт - доллар США" (GBPUSD) в биржевом и внебиржевом режимах.

Исполнение обязательств по ранее заключенным сделкам, а также по сделкам, которые будут заключаться по 30 сентября 2022 года включительно, пройдет в обычном режиме.

В сообщении отмечается, что "Мосбиржа" ведет работу с банками-корреспондентами для возможного возобновления торгов, о котором будет сообщено дополнительно.

Мосбиржа
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