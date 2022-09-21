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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:04

Ухудшен прогноз роста ВВП развивающихся стран Азии на 2022 и 2023 год

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Азиатский банк развития (АБР) ухудшил прогноз экономического роста для стран Азии с развивающейся экономикой на 2022-2023 годы. на фоне растущих глобальных рисков.

Теперь предполагается повышение ВВП в 2022 году на 4,3% по сравнению с ожидавшимися в апреле 5,2%, в 2023 году - на 4,9% против 5,3% ранее.

Как ожидается, в развивающихся странах Азии без учета Китая рост составит 5,3% как в 2022 году, так и в 2023 году.

"АБР снова понизил прогнозы экономического роста в развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского региона на фоне растущих вызовов, включая ужесточение денежно-кредитной политики центральными банками, последствия затянувшегося конфликта на Украине, а также повторяющиеся локдауны из-за COVID-19 в Китае", - говорится в сообщении банка.

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