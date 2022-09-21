Холдинг "Коломенский" получил контроль в "Волжском пекаре"

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Булочно-кондитерский холдинг "Коломенский", принадлежащий президенту девелопера Sminex Алексею Тулупову, вошел в капитал тверского ОАО "Волжский пекарь" и получил контроль над операционной деятельностью предприятия, говорится в сообщении холдинга.

Бренд "Волжского пекаря" сохранится, три производственные площадки и 1000 сотрудников продолжат работу, пообещали в "Коломенском".

Сделка позволит БКХ "Коломенский" расширить присутствие в регионах России, усилить позиции на рынке свежего хлеба ЦФО и выйти в новые продуктовые сегменты - в частности, категории кремовых кондитерских изделий и продуктов длительного срока хранения (сушки и баранки), отмечается в сообщении.

Производственные мощности "Волжского пекаря" составляют 300 тонн продукции в сутки. В пресс-релизе предприятие названо одним из крупнейших хлебопекарных производств ЦФО.

Гендиректор БКХ Дмитрий Козлов через пресс-службу сообщил о планах инвестировать в модернизацию и увеличение производственных мощностей "Волжского пекаря".

Ранее в сентябре сделку согласовала ФАС.

Для "Коломенского" это вторая сделка за последнее время. В апреле холдинг подписал соглашение о покупке ООО "Фацер" с финским производителем хлебобулочных изделий Fazer, который свернул бизнес в России. Сумма сделки не раскрывалась. После ее закрытия ООО "Фацер" сменило название на ООО "Хлебный дом".

Булочно-кондитерский холдинг "Коломенский" - лидер по производству хлебобулочных изделий в России, говорится на сайте компании. Холдинг работает на восьми производственных площадках, расположенных в Москве, Московской области и Петербурге.

Ежемесячная выручка компании составляет более 3 млрд рублей, ежедневные продажи - более 1 тыс. тонн продукции. За последние четыре года холдинг инвестировал в строительство и развитие новых производственных площадок 15 млрд рублей.