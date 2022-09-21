Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:22

РФ намерена создать национальную систему дистрибуции сельхозпродукции за рубежом

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Россия создаст национальную систему дистрибуции продукции АПК за рубежом.

К этой работе приступил федеральный центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе вместе с отраслевым сообществом и бизнесом, сообщил руководитель центра Дмитрий Краснов на конференции "Меры повышения конкурентоспособности российских экспортеров продукции АПК в условиях трансформации" в среду в Москве.

"Наша задача - посмотреть, как построена система дистрибуции в разных странах. Поэтому мы находимся сейчас на стадии изучения разных моделей дистрибуции. Ключевым вопросом исследования является определение финансовой модели: достаточно ли ресурсов бизнеса для полноценной работы национального дистрибутора или потребуется софинансирование со стороны государства", - заявил он.

По словам Краснова, из-за санкционного давления российским поставщикам все труднее обеспечить ритмичность и бесперебойность поставок. "У экспортеров возникают вопросы о том, как обеспечить постоянство и непрерывность внешнеторговой деятельности. Мы видим, что этот запрос актуален, - сказал он. - По сути, речь идет о создании системы национальной дистрибуции российской продукции АПК за рубежом, решающей три основных потребности у экспортеров, не охваченных действующей системой поддержки экспорта. Это консолидация партий продукции АПК необходимых объемов и качества, постоянное присутствие в зарубежных странах путем обеспечения инфраструктурой для складирования, доработки и распределения продукции, координация действий отдельных экспортеров за счет создания отраслевых зонтичных брендов".

Как отметил глава центра, пока рано говорить о том, как эта система будет выстроена. "Нам предстоит еще изучить, какие этапы жизненного цикла экспортера не закрыты, и исходя из этого предложить наиболее оптимальную модель национальной дистрибуции", - сказал он.

Агроэкспорт Минсельхоз РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Росрыболовстве ждут снижения производства красной икры в РФ в 2022 г. до 8-9 тыс. т

В Росрыболовстве ждут снижения производства красной икры в РФ в 2022 г. до 8-9 тыс. т

Банки Киргизии продолжают обслуживание карт "Мир"

ЦБ рекомендовал банкам и МФО предоставлять кредитные каникулы мобилизованным

ЦБ рекомендовал банкам и МФО предоставлять кредитные каникулы мобилизованным

Нацбанк Грузии подал заявку на вступление в Единую зону платежей в евро

Нацбанк Грузии подал заявку на вступление в Единую зону платежей в евро

В Думе сочли, что легализацию майнинга нужно увязать с легализацией оборота криптовалют

Матвиенко предложила правительству рассмотреть увеличение закупок золота

Матвиенко предложила правительству рассмотреть увеличение закупок золота

Цены на нефть активно растут после объявления частичной мобилизации в РФ

Цены на нефть активно растут после объявления частичной мобилизации в РФ

ЦБ Казахстана оставил на усмотрение банков решения о работе с картами "Мир"

Сбербанк объяснил приостановку приема заявок по сельской ипотеке наплывом желающих

Сбербанк объяснил приостановку приема заявок по сельской ипотеке наплывом желающих

Решетников предупредил, что экономика не выдержит большую индексацию тарифов РЖД

Решетников предупредил, что экономика не выдержит большую индексацию тарифов РЖД
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });