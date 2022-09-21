РФ намерена создать национальную систему дистрибуции сельхозпродукции за рубежом

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Россия создаст национальную систему дистрибуции продукции АПК за рубежом.

К этой работе приступил федеральный центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе вместе с отраслевым сообществом и бизнесом, сообщил руководитель центра Дмитрий Краснов на конференции "Меры повышения конкурентоспособности российских экспортеров продукции АПК в условиях трансформации" в среду в Москве.

"Наша задача - посмотреть, как построена система дистрибуции в разных странах. Поэтому мы находимся сейчас на стадии изучения разных моделей дистрибуции. Ключевым вопросом исследования является определение финансовой модели: достаточно ли ресурсов бизнеса для полноценной работы национального дистрибутора или потребуется софинансирование со стороны государства", - заявил он.

По словам Краснова, из-за санкционного давления российским поставщикам все труднее обеспечить ритмичность и бесперебойность поставок. "У экспортеров возникают вопросы о том, как обеспечить постоянство и непрерывность внешнеторговой деятельности. Мы видим, что этот запрос актуален, - сказал он. - По сути, речь идет о создании системы национальной дистрибуции российской продукции АПК за рубежом, решающей три основных потребности у экспортеров, не охваченных действующей системой поддержки экспорта. Это консолидация партий продукции АПК необходимых объемов и качества, постоянное присутствие в зарубежных странах путем обеспечения инфраструктурой для складирования, доработки и распределения продукции, координация действий отдельных экспортеров за счет создания отраслевых зонтичных брендов".

Как отметил глава центра, пока рано говорить о том, как эта система будет выстроена. "Нам предстоит еще изучить, какие этапы жизненного цикла экспортера не закрыты, и исходя из этого предложить наиболее оптимальную модель национальной дистрибуции", - сказал он.