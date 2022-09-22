Страховые компании смогут выступать дилерами на рынке ценных бумаг

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Группа депутатов во главе с руководителем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект, который позволяет страховым организациям получить лицензию на осуществление дилерской деятельности и стать участником торгов на биржевом фондовом рынке без посредников.

Документ (№199046-8) опубликован в электронной базе данных парламента.

Речь идет как о страховых организациях, так и перестраховочных компаниях.

На общества взаимного страхования (ОВС) норма закона не распространяется. "Проектируемое расширение видов деятельности на страховом рынке не предусматривает распространения на общества взаимного страхования, так как в соответствии с положениями статьи 968 Гражданского Кодекса РФ они являются некоммерческими организациями", - говорится в пояснительной записке.

По замыслу авторов законопроекта, его принятие позволит оптимизировать затраты страховых организаций на осуществление операций с ценными бумагами при инвестировании средств страховых резервов.

Законопроект наделяет Банк России полномочиями определять особенности осуществления профессиональных видов деятельности на рынке ценных бумаг при совмещении с иной деятельностью, в том числе с деятельностью в сфере страхового дела.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Дилерской деятельностью признается совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет.