Credit Suisse запланировал разделить инвестиционно-банковский бизнес на 3 части

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Швейцарский банк Credit Suisse Group AG готовит план разделения инвестиционно-банковского бизнеса на три части, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По их словам, совет директоров банка, в частности, рассматривает возможность продажи прибыльных подразделений, что позволило бы избежать привлечения дополнительного капитала.

Перед новым главным исполнительным директором Ульрихом Кёрнером, занявшему этот пост 1 августа, поставлена задача реорганизовать операции банка, испытывающего серьезные трудности в результате серии произошедших за последние годы скандалов.

Руководство Credit Suisse планирует представить новую стратегию 27 октября, вместе с публикацией отчетности за третий квартал. В частности, может быть объявлено о сокращении тысяч рабочих мест, отмечает FT.

По словам источников газеты, совет директоров Credit Suisse рассматривает возможность разделения операций банка на три части: подразделение в сфере финансового консалтинга, банк "плохих" активов и оставшийся бизнес.

В июле банк объявил о запуске всесторонней стратегической оценки операций для изучения возможностей реорганизации бизнеса. В частности, он стремится найти возможности для усиления глобального подразделения управления активами состоятельных клиентов (wealth management) и трансформации инвестиционно-банковских операций, а также сокращения расходной базы до уровня ниже 15,5 млрд швейцарских франков ($15,8 млрд) в среднесрочной перспективе (c 19 млрд франков в 2021 году).