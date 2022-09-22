Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

В правительстве ждут удвоения выручки за экспорт газа из России в 2022 году

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Экспорт природного газа из России (имеется в виду добытый в стране газ, поставляемый в ближнее и дальнее зарубежье, без учета реэкспорта) в 2022 году, как ожидается, может составить 142 млрд куб. м после 205,6 млрд куб. м в 2021 году, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета, с которой ознакомился "Интерфакс".

Среднеконтрактная цена экспорта (вместе в ближнее и дальнее зарубежье) в 2021 году была $274,3 за тысячу кубометров, на 2022 год оценивается в $691,2, для 2023 года принята за $592,2, 2024 - $477,1 и $400,1 для 2025.

В сумме это складывается в $56,4 млрд экспортной выручки в 2021 году и $98 млрд в 2022.

Объем добычи природного газа, как ожидается, по итогам 2022 года составит 683 млрд куб. м, оценивают авторы проекта бюджета, после 763,4 млрд куб. м в 2021 году. На 2023 год добыча оценивается в 670,2 млрд куб. м, 690,2 млрд куб. м на 2024 и 704,9 млрд куб. м на 2025 год.

В бюджет 2023, 2024 и 2025 года поставки заложены на уровне 125,2 млрд куб. м.

Правительство Газпром
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минтруд предложил повысить МРОТ в 2023 г. на 6,3%, прожиточный минимум - на 3,3%

Минтруд предложил повысить МРОТ в 2023 г. на 6,3%, прожиточный минимум - на 3,3%

Кабмин планирует ввести акциз на сладкие напитки

Минфин РФ заложил в бюджет на трехлетку поступление дивидендов в 2,2 трлн рублей

Минфин РФ заложил в бюджет на трехлетку поступление дивидендов в 2,2 трлн рублей

"Газпром" увеличит инвестпрограмму 2022 года на 13% - до 1,98 трлн рублей

Азербайджан в 2022 году увеличит экспорт газа в Европу на 40%

Проект бюджета на трехлетку предусматривает рост пошлин на трубный газ

Банк Англии ожидаемо повысил ставку на 50 базисных пунктов, до 2,25%

ФАС планирует проиндексировать тарифы в плацкарте с 1 октября на 6,5%

ФАС планирует проиндексировать тарифы в плацкарте с 1 октября на 6,5%

Минфин одобрил идею обмена замороженных в России иностранных активов

Япония впервые с 1998 г. провела интервенции на валютном рынке для поддержки иены

Япония впервые с 1998 г. провела интервенции на валютном рынке для поддержки иены
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });