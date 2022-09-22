ЦБ РФ обсуждает меры в отношении ипотеки с околонулевыми ставками

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ отмечает риски в практике выдачи ипотечных кредитов по близким к нулю ставкам и обсуждает меры для снятия этих рисков, заявила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

"Мы сейчас совместно с Александром (Даниловым, главой департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ - ИФ) продумываем меры и микропруденциального, и макропруденциального характера, которые могут повлиять и сдерживать стимулы к таким рискованным практикам", - сообщила Данилова в Казани на форуме "Банки России - XXI век", организованном Ассоциацией банков России.

Она подчеркнула, что такой маркетинговый ход с околонулевыми ставками позволяет поддержать продажи недвижимости, замаскировать реальное происходящее снижение цен на нее. "Такая практика может нести риски", - подчеркнула глава департамента ЦБ.

Околонулевые ставки по ипотеке от застройщиков могут говорить о завышенной цене на недвижимость, это введение заемщиков в заблуждение, и ЦБ будет принимать меры, заявила на прошлой неделе глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она отметила, что "ставка по ипотеке (рыночная - ИФ) не может быть ниже ставки по долгосрочным ОФЗ - по тому, как занимает государство, потому что это (ОФЗ - ИФ) самые безрисковые вложения для банков".