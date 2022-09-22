Все компании, кроме АФК "Система", прошли автоматическую конвертацию расписок в акции

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Процесс автоматической конвертации депозитарных расписок на акции российских эмитентов, которые учитываются в отечественных депозитариях, завершился, почти все компании его прошли. Об этом сообщила журналистам директор департамента корпоративных отношений ЦБ РФ Елена Курицына.

"Там АФК "Система" единственная почему-то решила не ходить. Мы собирали информацию, все остальные прошли, отконвертировались со всеми, даже по тем программам, где был "нехороший" коэффициент конвертации", - сказала Курицына в Казани в кулуарах форума "Банки России - XXI век", организованного Ассоциацией банков России.

Она пояснила, что сложности были с появлением дробных акций в рамках этой конвертации, но они были сняты.

"Объемы расконсервированы, все те, которые были в российском сегменте. Цифры все разные. Условно, одна компания, у нее было 21% уставного капитала, они, соответственно, расконвертировались. Есть несколько компаний, у которых было 2-4% от уставного капитала. Основная масса – меньше 1%", - отметила глава департамента ЦБ.

Процедура автоматической конвертации депозитарных расписок в акции российских эмитентов, которые учитываются в отечественных депозитариях, стартовала 15 августа. Ее проведение предусмотрено законом №319-ФЗ от 14 июля 2022 года. Эмитенты, ранее получившие разрешение сохранить свои депозитарные программы, могли до 17 августа попросить Минфин об отсрочке автоконвертации или разрешение ее не проводить. Этим правом воспользовалась только АФК "Система", которой позволено иметь расписки до 13 мая 2023 года. Рассмотрено ли заявление компании, не сообщалось.