Поиск

ЦБ РФ объявил о новом этапе автоматической конвертации депозитарных расписок

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Банк России объявил о начале с 9 июня 2025 года нового этапа автоматической конвертации депозитарных расписок (DR) на акции российских эмитентов, программы которых были прекращены в соответствии с законом, говорится в сообщении регулятора. Соответствующее решение принял совет директоров ЦБ РФ в рамках законодательно предоставленных полномочий.

Конвертация затронет только бумаги, которые учитываются российскими депозитариями.

Согласно сообщению ЦБ, не позднее 17 июня 2025 года эмитенты обязаны направить уведомление о запуске процедуры депозитарию, где хранятся акции, на которые выпущены DR. Все операции с депозитарными расписками до завершения конвертации приостанавливаются.

Депозитарии спишут со счетов депо DR и зачислят вместо них акции российских эмитентов. Инвесторам, вне зависимости от того, являются они резидентами или нерезидентами, не нужно предпринимать никаких действий. Весь процесс займет не более одного месяца.

Автоматическая конвертация коснется и тех депозитарных расписок, программы которых были продлены в установленном правительством РФ порядке. Она будет проведена после того, как программа прекратит свое действие.

В 2022 году был принят закон о запрете размещения российских DR на иностранных биржах и делистинге уже существующих. Однако закон позволял компаниям в особом порядке сохранить депозитарные программы. В частности, такой опцией тогда воспользовалась АФК "Система", попросив отсрочить делистинг DR до мая 2023 года.

Первоначальный этап автоматической - без обращений инвесторов - конвертации DR проводился в августе-сентябре 2022 года. В таком порядке конвертировались DR, если они находились в российской учетной инфраструктуре. В принудительном порядке процедура запускалась исключительно по заявлению инвестора, если бумаги были учтены в иностранной инфраструктуре.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В "Балтике" долю нелегального пива на рынке оценили в 16-22% в зависимости от региона

В "Балтике" долю нелегального пива на рынке оценили в 16-22% в зависимости от региона

Суд арестовал активы главы СД "Вымпелкома" Торбахова на 1,6 млрд рублей

Банки РФ в апреле снизили запасы драгметаллов на 0,5 т

Банки РФ в апреле снизили запасы драгметаллов на 0,5 т

Путин поддержал идею выделения спецлимита на мастер-планы городов ДФО и Арктики

Лидер Приднестровья отметил шаткость положения в энергетике

Банк России 6 июня рассматривал сохранение и снижение ставки

Сбербанк снизит ставки по ипотеке, потребкредитам и основной линейке вкладов

Набиуллина не исключила повышение ставки ЦБ в случае торможения спада инфляции

Набиуллина отметила, что ЦБ стал более уверен в устойчивости дезинфляционных процессов

Набиуллина отметила, что ЦБ стал более уверен в устойчивости дезинфляционных процессов
Хроники событий
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области36 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе417 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2288 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6501 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });