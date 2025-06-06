ЦБ РФ объявил о новом этапе автоматической конвертации депозитарных расписок

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Банк России объявил о начале с 9 июня 2025 года нового этапа автоматической конвертации депозитарных расписок (DR) на акции российских эмитентов, программы которых были прекращены в соответствии с законом, говорится в сообщении регулятора. Соответствующее решение принял совет директоров ЦБ РФ в рамках законодательно предоставленных полномочий.

Конвертация затронет только бумаги, которые учитываются российскими депозитариями.

Согласно сообщению ЦБ, не позднее 17 июня 2025 года эмитенты обязаны направить уведомление о запуске процедуры депозитарию, где хранятся акции, на которые выпущены DR. Все операции с депозитарными расписками до завершения конвертации приостанавливаются.

Депозитарии спишут со счетов депо DR и зачислят вместо них акции российских эмитентов. Инвесторам, вне зависимости от того, являются они резидентами или нерезидентами, не нужно предпринимать никаких действий. Весь процесс займет не более одного месяца.

Автоматическая конвертация коснется и тех депозитарных расписок, программы которых были продлены в установленном правительством РФ порядке. Она будет проведена после того, как программа прекратит свое действие.

В 2022 году был принят закон о запрете размещения российских DR на иностранных биржах и делистинге уже существующих. Однако закон позволял компаниям в особом порядке сохранить депозитарные программы. В частности, такой опцией тогда воспользовалась АФК "Система", попросив отсрочить делистинг DR до мая 2023 года.

Первоначальный этап автоматической - без обращений инвесторов - конвертации DR проводился в августе-сентябре 2022 года. В таком порядке конвертировались DR, если они находились в российской учетной инфраструктуре. В принудительном порядке процедура запускалась исключительно по заявлению инвестора, если бумаги были учтены в иностранной инфраструктуре.