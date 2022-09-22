Минфин подготовит перечень ситуаций для использования гражданами пенсионных накоплений

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Минфин РФ готовит перечень тяжелых жизненных ситуаций, при наступлении которых гражданин может получить право распоряжаться своими пенсионными накоплениями, сформированными в системе обязательного пенсионного страхования до 2014 года. Об этом сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Формирование (этих пенсионных накоплений - ИФ) закончилось в 2014 году, или 2013 году, я уже сейчас не помню. У тех, кто формировал до 2013 года, успел в то время, эти деньги лежат фактически без какой-то реальной возможности гражданину что-то с ними сделать, кроме как переводить из фонда в фонд", - сказал он журналистам в Казани в кулуарах форума "Банки России - XXI век".

Замминистра отметил, что, поскольку эти деньги все равно от имени граждан управляются, "не потрачены никуда, разнесены по лицевым счетам, мы просто хотели бы дать людям возможность, во-первых, к этим средствам добавлять какие-то свои или деньги работодателя, если работодатель изъявит такое желание, то есть более активно использовать".

"Во-вторых, конечно, если у человека тяжелая жизненная ситуация, ему там не до планов, что там будет через 20 лет, ему надо сегодня потратить на лечение, какого-то подобного рода вещи, все-таки немножко нечестно, когда эти деньги там лежат. У человека может быть отчаянное положение в жизни (...), эти там 150-200 тысяч, и он не может с ними ничего сделать. Мы, конечно, хотим такую возможность людям тоже предоставить", - сказал Моисеев.

По его словам, перечень так называемых тяжелых жизненных ситуаций сейчас обсуждается, при этом министерство хочет, с одной стороны, предоставить гражданам возможность в сложной ситуации воспользоваться этими деньгами, с другой, избежать использования этого права во всякого рода схемах.

"В принципе он (перечень - ИФ) есть в части ипотеки (...). Будет ли тот же перечень, я сейчас не могу сказать, но это будут какие-то жизненные ситуации определённые, чтобы все-таки не было ситуации, как в страховании жизни в начале 2000-х, когда все эти ситуации придумывали и получали эти деньги и получали налоговые льготы таким образом. Мы, с одной стороны, хотим дать комфортный перечень, а с другой стороны, чтобы он был четко подтверждаемый, чтобы не было схематозов", - отметил замминистра.

Формирование пенсионных накоплений за счет страховых взносов было приостановлено с 2014 года, после чего ежегодно продлевалось, в настоящее время он действует до конца 2024 года: 6% от зарплаты россиян в счет накопительной части пенсии направляются в страховую часть. Таким образом правительство балансирует бюджет Пенсионного фонда.