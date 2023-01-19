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Поправки об информировании клиентов НПФ о накопительной части пенсии приняты в I чтении

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который наделяет граждан, сформировавших накопительную часть пенсии в негосударственных пенсионных фондах, правом через Социальный фонд получать информацию о размере пенсионных накоплений.

Законопроект № 253857-8 был внесен в парламент в начале декабря 2022 года.

Накопительная часть пенсии - это часть будущих выплат, которая копилась у россиян с 2002 по 2013 год на специальном счете. Деньги поступали туда из отчислений от работодателя - 6% со всех взносов. При этом у граждан, родившихся в 1966 году и раньше, деньги копились с 2002 по 2004 год. В 2014 году деньги на накопительную часть пенсии перестали поступать, и все отчисления от работодателя теперь направляются на страховую часть. Это правило действует до конца 2023 года.

В заключении комитета Госдумы по финансовому рынку на законопроект говорится, что в 2022 году в накопительной системе насчитывалось около 4 трлн рублей, которые примерно поровну распределены между государственной управляющей компанией "ВЭБ.РФ" и НПФ.

С 1 января 2022 года предусмотрено информирование застрахованных лиц, формирующих средства пенсионных накоплений в Фонде пенсионного и социального страхования РФ (Социальный фонд), о размере будущей страховой пенсии по старости, страховом стаже, о количестве заработанных пенсионных коэффициентов, а также размере пенсионных накоплений. Эта информация поступает раз в три года женщинам, начиная с 40 лет, и мужчинам, начиная с 45 лет, через личный кабинет на портале госуслуг. При этом граждане, формирующие пенсионные накопления в НПФ, могут получить информацию о состоянии своих пенсионных счетов только при непосредственном обращении в НПФ или Социальный фонд.

Комитет по финрынку ранее обращал внимание, что отсутствие системы информирования приводит к тому, что ежегодно увеличивается количество граждан, которые не получают назначенную им накопительную часть пенсии (1,6 млн человек в 2020 году, около двух млн человек - в 2021 году), а иногда пенсионеры даже не знают о ее назначении.

Принятый в первом чтении законопроект предлагает устранить неравенство при информировании застрахованных лиц вне зависимости от фонда, в котором они формируют средства пенсионных накоплений. Предлагается обязать Социальный фонд информировать застрахованных лиц, формирующих средства пенсионных накоплений в НПФ, о состоянии их накопительных пенсионных счетов и о правах на выплаты за счет средств пенсионных накоплений. Направляемая информация также будет содержать сведения о страховщике (фонде), где формируются пенсионные накопления. Получать такую информацию будут женщины старше 40 лет и мужчины старше 45 лет один раз в три года, начиная с июля 2024 года, аналогично порядку информирования граждан, формирующих средства пенсионных накоплений в Социальном фонде.

НПФ Социальный фонд ВЭБ.РФ
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