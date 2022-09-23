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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 28 сентября снизится почти на 7,2%

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 28 сентября снизится до 2 476,6 рубля с 2 668,3 рубля за тонну неделей ранее, сообщил Минсельхоз.

Снижение пошлины составит 7,2%.

Пошлина на ячмень снизится до 2 152,6 рубля с 2 353,9 рубля за тонну, на кукурузу – до 3 659,9 рубля с 3 696,5 рубля неделей ранее.

Новые ставки пошлин будут действовать по 4 октября включительно.

Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен: $308,2 за тонну на пшеницу ($311,9 неделей ранее), $281,8 – на ячмень ($282,8), $317,6 – на кукурузу ($317,6).

С 6 июля пошлины на зерно рассчитываются в рублях, а не в долларах.

Как сообщалось, правительство 30 июня приняло постановление о переводе пошлин в рубли. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу была установлена на уровне 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу – 13,875 тыс. рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на "Московской бирже".

Минсельхоз
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