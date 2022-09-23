Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:26

Абрамченко заявила об отсутствии условий для отмены в РФ экспортной пошлины на зерно

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Условия для того, чтобы отменить экспортную пошлину на зерно в РФ пока нет, считает вице-премьер Виктория Абрамченко, опираясь на позиции Минэкономразвития и Минсельхоза.

"На сегодняшний день Минэкономразвития вместе с Минсельхозом анализируют постоянно ситуацию на мировом продовольственном рынке и в РФ. И принимают взвешенные, сбалансированные решения. Вот пока, по оценкам наших профильных ведомств, нет условий, чтобы пошлину отменять", - заявила Абрамченко, отвечая на вопрос, нужно ли отменять пошлину для активизации экспорта зерна.

ЭкономикаЭкспортная пошлина на пшеницу из РФ с 28 сентября снизится почти на 7,2%Читать подробнее

По ее словам, решение о введении плавающей пошлины на зерно "принимали взвешенно, на всех уровнях согласовывая, для того, чтобы не импортировать инфляцию мировую, продовольственную в том числе, в РФ". "Вы помните, как было непросто сдерживать цены на сахар, на подсолнечное масло в пандемию, у нас гречка "скакала". Поэтому наша задача - не импортировать чужую инфляцию", - подчеркнула Абрамченко.

Как сообщалось, РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже.

С 6 июля этого года пошлины на зерно рассчитываются в рублях, а не в долларах. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу была установлена на уровне 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 13 875 рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

Виктория Абрамченко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Евро обновил минимум с 2002 года в паре с долларом, фунт – минимум за 37 лет

Эрдоган сообщил о поиске альтернативы платежной системе "Мир"

Эрдоган сообщил о поиске альтернативы платежной системе "Мир"

Индекс МосБиржи упал ниже 2100 пунктов второй раз на неделе

Индекс МосБиржи упал ниже 2100 пунктов второй раз на неделе

Toyota после закрытия завода в РФ сохранит послепродажное обслуживание

Toyota закроет завод в России, уволит сотрудников офиса и предприятия

Toyota закроет завод в России, уволит сотрудников офиса и предприятия

В группе "Мосбиржи" допускают введение новых санкций против финсектора

Volkswagen не исключил перенос производства из Германии из-за дефицита газа

Volkswagen не исключил перенос производства из Германии из-за дефицита газа

Евросоюз ускорил обсуждение потолка цен на российскую нефть

Евросоюз ускорил обсуждение потолка цен на российскую нефть

Цены на нефть снижаются, вновь завершая неделю в минусе

Цены на нефть снижаются, вновь завершая неделю в минусе
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });