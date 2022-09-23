Абрамченко заявила об отсутствии условий для отмены в РФ экспортной пошлины на зерно

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Условия для того, чтобы отменить экспортную пошлину на зерно в РФ пока нет, считает вице-премьер Виктория Абрамченко, опираясь на позиции Минэкономразвития и Минсельхоза.

"На сегодняшний день Минэкономразвития вместе с Минсельхозом анализируют постоянно ситуацию на мировом продовольственном рынке и в РФ. И принимают взвешенные, сбалансированные решения. Вот пока, по оценкам наших профильных ведомств, нет условий, чтобы пошлину отменять", - заявила Абрамченко, отвечая на вопрос, нужно ли отменять пошлину для активизации экспорта зерна.

По ее словам, решение о введении плавающей пошлины на зерно "принимали взвешенно, на всех уровнях согласовывая, для того, чтобы не импортировать инфляцию мировую, продовольственную в том числе, в РФ". "Вы помните, как было непросто сдерживать цены на сахар, на подсолнечное масло в пандемию, у нас гречка "скакала". Поэтому наша задача - не импортировать чужую инфляцию", - подчеркнула Абрамченко.

Как сообщалось, РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже.

С 6 июля этого года пошлины на зерно рассчитываются в рублях, а не в долларах. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу была установлена на уровне 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 13 875 рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.