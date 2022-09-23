Швецов заявил, что рынку мягких валют мешает регуляторный арбитраж в пользу евро и доллара

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Развитию рынка мягких валют мешает сохраняющийся регуляторный арбитраж в пользу евро и доллара, финансовый рынок должен скоординированно устранять его, считает глава набсовета "Московской биржи", бывший первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

Он заявил об этом на форуме "Банки России - XXI век", организованном Ассоциацией банков России.

В своем выступлении он напомнил о недавних первых размещениях корпоративных облигаций в юанях.

"Связано это (формирование нового сегмента рынка заимствований - ИФ) с тем, что юань потихонечку накапливается в портфелях наших экономических агентов, и его надо вкладывать, а рынок депозитов в юанях не развит. Поэтому рынок капитала дает возможность не держать кэш на счетах, а продуктивно его использовать, вкладывая в эти инструменты", - сказал Швецов.

По его мнению, по мере накопления других мягких валют в портфелях инвесторов и там будут возникать денежный рынок, рынок кредитов и рынок облигаций.

"Если мы действительно хотим помочь перейти на расчеты не в долларах и евро, нужно убрать регуляторный арбитраж, который сегодня есть в пользу евро и доллара", - продолжил он.

"Резервирование там 20%, по юаню - 50%, и при прочих равных для самой биржи и других участников в 2,5 раза себестоимость операций в юанях выше. У нас очень много жалоб от конечных клиентов, что операции в мягких валютах в банковском секторе обременяются с точки зрения комиссии гораздо выше, чем по евро и доллару. Нам здесь нужно принять коллективные усилия, чтобы и регулирование, и политики банков не сильно обременяли расчеты в мягких валютах", - сказал Швецов, обратившись за содействием к модератору сессии, главе банковской ассоциации Георгию Лунтовскому (в прошлом - тоже первый зампред ЦБ).

"При этом биржа будет стремиться обеспечивать ликвидность, привлекать маркет-мейкеров и не повышать комиссии на рынках новых валют, которые действительно востребованы экономикой для совершения расчетов. Но банки должны сделать примерно то же самое, тогда мы действительно эффективно уйдем от евро и доллара и преодолеем те конкурентные преимущества банков, которые не подпали под санкции, о которых сейчас говорят, как о несправедливых", - заключил Швецов.

Биржа после февраля

В целом, по его словам, российский рынок в новой реальности очень много потерял с точки зрения ликвидности.

"Потому что нерезиденты занимали 46% в обороте (понятно, что когда мы говорим "нерезиденты", сюда входит и достаточно большое количество русских участников, которые работают через иностранную инфраструктуру в силу различных причин). Если до февраля доля нерезидентов - 46%, доля физиков - 43%, сегодня физики у нас 73%. Физик стал основным источником оборота, физлицо стало основным источником денег, которые приходят на фондовый рынок", - отметил Швецов.

На данный момент активных инвесторов, которые хотя бы раз в месяц совершают сделки в какой-либо секции "Мосбиржи", около двух миллионов, сообщил он.

"Это (роль физиков - ИФ) - особенность российского рынка, которая вряд ли долго продержится, потому что подтянутся институциональные инвесторы, подтянется HFT-трейдинг. Я надеюсь, что в том числе и иностранные, с Востока инвесторы также придут на наш рынок, потому что он достаточно интересен. Хотя сейчас, конечно, все занимаются скупкой подешевевших активов у западных инвесторов, которые продолжают их продавать", - сказал Швецов.

"Мы не вышли практически ни на одном рынке на обороты, которые были до февраля этого года. Это сложная задача - поддерживать ликвидность", - констатировал глава набсовета "Мосбиржи", добавив, что меры для этого принимаются - в частности, появились новые маркет-мейкерские программы.