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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:04

К Системе передачи финсообщений Банка России подключились 100 нерезидентов

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - К Системе передачи финансовых сообщений подключились 440 участников, в том числе больше ста нерезидентов из 12 стран, заявила на банковском форуме в Казани директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

"Система передачи финансовых сообщений в этом году тоже показала серьезное расширение, потому что у нас больше подключается иностранных участников. С начала года подключилось больше, чем за все предыдущие годы существования системы (она была запущена в конце 2014 года - прим. ИФ)", - отметила Бакина.

"Это, конечно, создает хорошую основу для дальнейшего развития расчетов в национальных валютах, уход от доллара, евро в расчетах. Мы тоже видим, что дружественные станы охотнее переходят именно на национальные валюты", - добавила она.

Система передачи финансовых сообщений появилась в ответ на первую волну антироссийских санкций в 2014 году, под которую подпал в том числе ряд банков. СПФС - это аналог SWIFT, который обеспечивает бесперебойность передачи финансовых сообщений как внутри России, так и за ее пределами.

СПФС Банк России Алла Бакина SWIFT
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