ЦБ РФ выявил практику маскировки реальных процентных ставок в потребкредитовании

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Банк России выявил практику маскировки процентных ставок в потребительском кредитовании с помощью страховых продуктов, сообщил заместитель руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Сергей Колганов в пятницу на форуме "Банки России - XXI век", организованном Ассоциацией банков России.

"Мы видим активную гонку банков-конкурентов - кто заявит ниже ставку по потребительскому кредиту, это и 4,9%, и 4,5%. Когда начинаешь погружаться в глубь продукта, выясняется много интересного. Появляются страховки, которые делятся на 2-3 отдельные, по сути, ставка 4,9% - недостижимая для потребителя ставка. Информация, необходимая для понимания этого, начинает паковаться максимально незаметно. Мы должны понимать, что это формирует у потребителя крайне негативное отношение к страхованию при том, что страхование - хороший продукт, необходимый, его надо развивать и продвигать", - сказал Колганов.

По его мнению, клиент, который получил страховку, "должен иметь максимально комфортные условия, чтобы из нее выйти, чтобы на будущее не возникало отторжения".

Одновременно представитель ЦБ отметил, что общее движение в области клиентоориентированности на рынке есть. "Есть компании, которые активно внедряют клиентоориентированность, максимально над этим работают - это касается и банков-агентов, и страховщиков. Наша задача этот опыт максимально масштабировать".

Развитие стратегии банкострахования он видит в том, чтобы страховые компании больше включались в работу с клиентом, структурировали свои продукты в той зоне, в которой могут это делать. С 1 октября вступают в силу требования ЦБ к страхованию заемщиков по кредитным договорам, напомнил Колганов. Со своей стороны регулятор "будет осуществлять проверки: то, что написано, должно совпадать с тем, как этот продукт объясняет и предлагает сотрудник банка", сказал Колганов.