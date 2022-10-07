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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:31

Credit Suisse выставил оферту на выкуп обязательств почти на $3 млрд

Credit Suisse выставил оферту на выкуп обязательств почти на $3 млрд
Фото: Harold Cunningham/Getty Images

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Швейцарский банк Credit Suisse выставил оферту на выкуп долговых обязательств на общую сумму почти $3 млрд.

Банк сообщил, что намерен купить восемь выпусков бондов, номинированных в евро и фунтах стерлингов, суммарным объемом до 1 млрд. Также он готов выкупить двенадцать выпусков бумаг в долларах США на сумму до $2 млрд.

Срок действия этих предложений истекает 3 ноября и 10 ноября соответственно.

Стоимость ряда облигаций Credit Suisse и его акций упала в начале этой недели на фоне опасений инвесторов относительно устойчивости бизнеса одного из крупнейших банков Швейцарии. 27 октября вместе с квартальными результатами банк планирует представить детальный план своей реорганизации.

С начала 2022 года рыночная капитализация Credit Suisse упала вдвое.

Credit Suisse Швейцария
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