Инвесторы вложили рекордные $34,3 млрд в защиту от рисков на рынке акций США

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Инвесторы в США покупают рекордное количество контрактов для страхования рисков на фоне распродажи, которая уже привела к падению стоимости американских акций на несколько триллионов долларов, пишет Financial Times.

Объем покупки опционов put и ETF существенно растет, при этом крупные инвесторы вложили в эти инструменты $34,3 млрд за четыре недели, завершившиеся 23 сентября, по данным Options Clearing Corp, которые проанализировали аналитики Sundial Capital Research. Это максимальный показатель с начала учета данных в 2009 году, при этом он в четыре раза превышает средний показатель с начала 2020 года.

Институционные инвесторы вложили в эти инструменты $9,6 млрд за прошедшую неделю. Таким образом, крупные фонды хотят защитить себя от распродажи, подогреваемой активными мерами мировых центробанков по сдерживанию инфляции.

"Инвесторы поняли, что политика Федеральной резервной системы (ФРС) США очень ограничена с учетом текущего значения инфляции, и они больше не могут рассчитывать на то, что она поможет взять под контроль риск волатильности цен на активы, поэтому им самим необходимо принять более конкретные меры", - говорит директор по инвестиционной стратегии Gateway Investment Advisors Дэйв Джилек.

Объем покупки опционов put на акции в целом соответствует уровням, достигнутым в период финансового кризиса 2008 года, если учитывать рост американского фондового рынка за прошедшие два десятилетия, тогда как спрос на опционы call снижается, отмечает директор по исследованиям Sundial Джейсон Гепферт.

Хотя в результате распродажи индекс S&P 500 упал более чем на 22% с начала года, его спад в целом поддается контролю, отмечают рыночные эксперты. Ранее в этом месяце индикатор продемонстрировал максимальное падение более чем за два года, однако индекс волатильности Cboe VIX не поднялся до отметки в 30 пунктов, что ранее никогда не наблюдалось, отмечает стратег BNP Paribas Грег Бутль.

За прошедший месяц фондовые управляющие начали покупать опционы put на отдельные акции, сделав ставку на то, что смогут лучше защитить портфель, если будут хеджироваться от масштабных колебаний бумаг таких компаний, как FedEx Corp. и Ford Motor, которые существенно подешевели после того, как эти компании предупредили о сокращении прибыли.

Американские фондовые индексы существенно снизились по итогам торгов в пятницу и завершили "в минусе" вторую неделю подряд. Dow Jones Industrial Average опустился до самой низкой отметки с 20 ноября 2020 года, а значение Standard & Poor's 500 находится чуть выше минимума этого года, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

Инвесторы и стратеги говорят, что относительно медленные темпы падения основных индексов американского фондового рынка отчасти связаны с тем, что инвесторы в основном защитились от рисков после спада ранее в 2022 году.