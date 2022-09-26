Рубль днем растет к доллару и евро благодаря пику налоговых выплат месяца

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро дешевеют на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль растет к бивалютной корзине благодаря пиковым выплатам в рамках налогового периода сентября.

Курс доллара США составил 57,86 руб. в 15:00, что на 6 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 55,44 руб., подешевев на 86,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 42,2 копейки - до 56,77 рубля. Курс китайского юаня повысился к середине дня на 1 копейку - до 8,09 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повышается к доллару и евро на дневных торгах благодаря спросу компаний-экспортеров на рулевую ликвидность под основные налоговые выплаты месяца. Рубль укрепляется вопреки продолжающемуся снижению цен на нефть и падению интереса к рисковым активам на глобальном рынке. Инвесторы опасаются, что быстрое ужесточение денежно-кредитной политики крупнейшими мировыми ЦБ, пытающимися сдержать инфляцию, спровоцирует рецессию в мировой экономике.

Цены на нефть немного замедлили снижение в ходе торгов в понедельник после обвала до январских минимумов в конце прошлой недели.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 в понедельник составляет $85,06 за баррель, что на 1,27% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $77,78 за баррель, что на 1,22% ниже итогового значения предыдущей сессии.

За минувшую неделю Brent потеряла 5,7% стоимости, WTI - 7,1%, причем обе марки завершили торги на минимальных отметках с января.

Давление на нефтяной рынок оказывают опасения мировой рецессии, высокий уровень инфляции и устойчивость доллара США, подрывающая спрос. Тревоги по поводу рецессии затронули все финансовые рынки, обрушили акции и вызвали рост доходности облигаций, пишет MarketWatch.

Трейдеры также следят за обсуждением нового пакета антироссийских санкций, которые могут затронуть нефтегазовый сектор, отмечает CNBC.

Кроме того, дополнительным негативным фактором выступают сохраняющиеся жесткие меры по борьбе с коронавирусом в Китае, которые также ослабляют спрос на энергоресурсы.

В понедельник Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) объявил о повышении нормы обязательных резервов для форвардных валютных операций до 20% с нулевого уровня с 28 сентября. Этот шаг должен помочь НБК стабилизировать юань, курс которого находится на минимуме более чем за два года в паре с долларом.

"Наша валюта ловко игнорирует внешний негатив, который проявляется повсеместно. После пятничной распродажи акции остаются под давлением, переваривая новую волну опасений за перспективы мировой экономики. Нефть обвалилась к новым январским минимумам, а доллар на международной арене поднялся к свежим 20-летним пикам. Но за счет общей изоляции России от мировых рынков и снижения привлекательности валютных сбережений рублю удалось отмахнуться даже от столь откровенно негативных драйверов. С другой стороны, покупателей рубля продолжает сдерживать неопределенность в отношении бюджетного правила - в контексте сроков его возобновления и параметров интервенций. Против продолжения укрепления российской валюты в перспективы сыграет и снижение доходов от экспорта по мере его ограничения. На данном этапе главная задача доллара заключается в возвращении за пределы уровня 59 руб. с целью на 60 руб. Однако пока продолжаются налоговые выплаты, "бычий" потенциал пары ограничен, и в ближайшее время нельзя исключать новый поход под 58 руб., правда, кратковременный", - говорит специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса "Финмир" Георгий Свирин.

"Для рубля набор краткосрочных драйверов исключительно разнороден. В пользу укрепления рубля говорят прохождение экспортерами сегодня через пиковые налоговые платежи сентября и уход из "токсичных" валют из-за возможности новых санкционных ограничений по завершении референдумов. На риски ослабления рубля указывают общая слабость спроса на риск (нефть Brent - $84 за баррель) и возможности для Минфина закупить в следующем году иностранной валюты на 900 млрд руб. в рамках бюджетного правила. Правда, мы не уверены, что в текущих реалиях быстрого роста расходов кто-то готов закладываться на то, что Минфин будет готов воспринимать какие-либо доходы как "избыточные". В совокупности подобные расклады обещают на неделе повышенную волатильность и более "рваный" и нервный характер торговли", - отмечают аналитики Росбанка.

"На фоне новостей среды курс пары "доллар-рубль" временно превышал 62,5 руб., но затем рубль перешел к заметному укреплению. В результате по итогам недели курс пары опустился до 57,92 руб., обновив минимум с конца июля. Укреплению рубля во многом способствовал фактор налогового периода, в рамках которого компании-экспортеры продают валюту для уплаты налогов. Стоит также отметить, что ряд участников рынка мог продавать валюту недружественных стран в связи с усилившимися опасениями ее блокировки, что также способствовало снижению курса пары "доллар-рубль". При этом в текущих условиях существенное укрепление доллара на глобальном рынке не оказывает заметного влияния на курс внутри страны. Вероятно, в первой половине недели курс пары будет на относительно низких уровнях, но к концу недели рубль может ослабиться в связи с окончанием налогового периода. На этом фоне пятницу ее курс, вероятно, закончит у 60 руб.", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов незначительно повысились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок увеличились на 1 базисный пункт - до 7,79% и 7,82% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на отметках 7,9%, 8,08% и 8,11% годовых.