Четыре судна с продовольствием отправились из украинских портов

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Из украинских портов в понедельник вышли четыре сухогруза с более 70 тыс. тонн кукурузы и подсолнечного масла, получив разрешение на это от совместного координационного центра (СКЦ), сообщает ООН.

"СКЦ сообщает, что четыре судна покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 72 043 тонн зерна и другой продукции АПК в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

В ООН пояснили, что два сухогруза New Faith (28 193 тонн кукурузы) и Mainland (7250 тонн подсолнечного масла) направились в Турцию. Судно Karteria перевозит 30 тыс. тонн кукурузы в Нидерланды, а сухогруз Usichem - 6,6 тыс. тонн подсолнечного масла в Испанию.

"По состоянию на 26 сентября общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированных из трех украинских портов, составляет 4 905 935 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 461 сухогруза - 239 на прибытие в украинские порты и 222 - на выход из них", - отмечается в сообщении.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание документа по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного.